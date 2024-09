Sergio Pérez compartió por qué decidió no retirarse de la Fórmula 1 y quedarse en Red Bull Racing.

En una charla con DAZN, el corredor mexicano nacido en Jalisco dijo lo siguiente sobre el pésimo momento que ha vivido en 2024: “Estos últimos seis meses llegué a pensar en el retiro, pero me tardé 3 segundos en tomar la decisión.

"Sería la ruta fácil ¿no? Después de tantos años y darme por vencido, no me lo hubiera perdonado nunca. Quiero terminar mi carrera cuando yo quiera y no cuando alguien me lo diga.

"Ese es mi principal enfoque, llegar al punto donde yo pueda decidir mi futuro y pueda terminar cuando yo quiera. Por ahora estoy muy motivado. Sé que tengo muchas ganas de seguir en la F1.

"Disfruto muchísimo especialmente los buenos momentos, pero también aprender a disfrutar de los malos. Y sí, es un reto increíble. No me veo corriendo aquí como Fernando, por ejemplo, que lo admiro muchísimo.

"Pero quiero pasar mucho más tiempo con mis hijos. Es complicado este calendario. Por lo menos dos años más estaré pero no me veo mucho más en la Fórmula 1", concluyó.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.