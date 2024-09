La FIA se ha pronunciado sobre un posible castigo a Max Verstappen después de que fuera llamado a los comisarios tras los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de F1 debido a su lenguaje el jueves.

Se trató específicamente de un momento durante la conferencia de prensa de los pilotos, en la que Verstappen estuvo presente. El holandés maldijo cuando explicaba cómo se sintió el pasado fin de semana en Azerbaiyán.

"Simplemente no me permitieron decir la palabra "f". ¿Por qué es eso malo? El auto no funcionó, el auto estaba jodido. ¿Y luego tengo que disculparme por el lenguaje? No llevamos cinco o seis años. ¿Tenemos edad?

"Incluso los niños de cinco o seis años empiezan a maldecir, aunque los padres no lo hagan ellos mismos o no lo permitan", afirmó Max durante la rueda de prensa. Esto fue suficiente para que la FIA le entregara una orden de servicio comunitario al holandés.

Según la FIA, el holandés deberá, de cualquier manera, realizar un servicio comunitario que debe ser aprobado por la FIA. Cómo lo hace Verstappen depende de él.

En cualquier caso, es un mensaje claro y contundente para los pilotos y los equipos, después de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dejara claro el jueves que debería haber menos palabrotas en la F1.

Verstappen ya tiene experiencia con órdenes de servicio comunitario otorgadas por los comisarios de la FIA. Max recibió un servicio comunitario por empujar a Esteban Ocon después del GP de Brasil en 2018. Luego, pasó un fin de semana con los comisarios durante el E-Prix en Marrakech en la Fórmula E.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Sinagpur?

El Gran Premio de Azerbaiyán ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Oscar Piastri ante los Red Bull y Lando Norris. En Bakú no hubo límites para la ilusión de Pastri, que con Charles Leclerc en pole no le importó y aún así dio una carrera maestra para dar un importante mensaje para los demás pilotos.

En una de las notas buenas del día, Franco Colapinto fue uno de los pilotos destacados de la carrera ya que sumó sus primeros puntos e hizo historia para Argentina. Verstappen todavía lidera el campeonato con 313 puntos, pero Norris ahora tiene 254 a su nombre y cada vez se acerca más.

El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 235 puntos y Oscar Piastri ha acumulado 222 puntos en P4. Carlos Sainz cierra el top cinco con 184 puntos.

1. Max Verstappen 313 puntos

2. Lando Norris 254 puntos

3. Charles Leclerc 235 puntos

4. Óscar Piastri 222 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6.Lewis Hamilton 166 puntos

7.George Russell 143 puntos

8. Sergio Pérez 143 puntos

9. Fernando Alonso 58 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos