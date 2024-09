Colapinto explica lo que hace ÚNICO a Williams

Franco Colapinto ha expresado que gran parte del éxito que está teniendo en la Fórmula 1 es por la suerte de estar en Williams a quien considera una familia increíble

El piloto argentino de Williams es una de las figuras en ascenso de la categoría, y no parece que vaya a ser algo efímero después de las actuaciones que ha dado con la escudería británica.

De hecho, sus dos carreras al momento tienen tan contento a James Vowles que está buscando que Sauber lo tome como piloto para 2025.

Colapinto explicó que es lo que hace a Williams algo diferente de otros equipos y que le ha ayudado a tener un debut de ensueño en la categoría.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre Williams?

"La verdad es que me ayudaron muchísimo a procesar y aprender más rápido. Parte del buen rendimiento de Monza, por mi parte, se debe a los ingenieros, a los mecánicos y a la cálida bienvenida que todo el mundo me dio en el equipo. Alex también ha sido de mucha ayuda y me ha apoyado", agradecía a la escudería Williams.

"He tenido suerte de estar en este equipo y la verdad es que es una familia increíble. Por supuesto, no son las mejores circunstancias, sé que Logan era muy cercano a todos los miembros del equipo y era muy triste, pero nunca escoges cuando puedes ir a la Fórmula 1", explicó.

"Fue un momento especial para mí, algo que no me esperaba, estaba entrenando desde principios de año para poder prepararme para la F1 y me uní en Monza. Estoy agradecidísimo por tener esa oportunidad delante de mí, esa fe, el estar en Williams y todo lo que representa este equipo", dijo emocionado Colapinto.