El AMBICIOSO objetivo de Sainz para Singapur

Carlos Sainz busca dejar atrás el Gran Premio de Azerbaiyán y se ha puesto un ambicioso plan para el Gran Premio de Singapur.

Sainz terminó con su carrera y la de Checo Pérez en la última vuelta disputada en Bakú, después de que un cierre del español llevó al mexicano hasta el muro.

Ahora con eso de lado, el español quiere dejar atrás el incidente y enfocarse en lo positivo para la carrera del siguiente fin de semana.

Cabe recordar que Singapur fue la carrera donde Carlos Sainz ganó la temporada pasada, por lo que tiene altas expectativas para mantener su corona.

Relacionado: F1 Resultados Hoy: Sainz ARRUINA a Checo en el GP de Azarbaiyán; Carrerón de Alonso

¿Qué dijo Carlos Sainz al finalizar el GP de Azerbaiyán?

"Ahora el plan es ganar en Singapur, sobre todo porque hoy tenía ritmo para ganar si no me hubiera liado tanto con el pit stop, la estrategia y demás lo importante es que hoy durante 30 vueltas de carrera. Ha ido muy rápido en un circuito que no esperaba tan rápido, así que Singapur puede ir mejor todavía", explicó.

"Encontré mi ritmo, es un circuito que me cuesta una vuelta pero en carrera, tienes más vueltas, seguidas encuentro mi ritmo, sé lo que hace el coche y la rueda y al final encuentro, acabo yendo rápido, buenas noticias", finalizó.