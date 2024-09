¡Checo explota e INSULTA a Sainz!

Checo Pérez tuvo que ver cómo se iba por la borda su mejor carrera de la temporada por culpa de otro piloto e hizo sentir su malestar al respecto.

Pérez llegó a Bakú como el mejor piloto de la historia del circuito y con grandes oportunidades de refrendar esa jerarquía. Sin embargo, los sucios planes de Ferrari tenían algo más en mente para ello.

En la penúltima vuelta de la carrera, en un intento por asegurar el podio peleando con Carlos Sainz, el español terminó haciendo contacto con el auto de Red Bull y enviándolo al muro para terminar su carrera.

De manera inmediata al accidente, la reacción de Checo dejó claro lo que todos los aficionados pensaban sobre la acción al abrir su radio para comunicarla.

Al momento de sufrir el fuerte choque de Sainz, Checo de inmediato empezó a maldecir y hacer reclamos constantes por la radio.

"¿Qué demonios cree que está haciendo? ¿Qué demonios?", dijo Checo.

"¿Está loco o qué le pasa? Qué idiota", terminó en su enojo el piloto de Red Bull.

A continuación, el video en el cual se puede presenciar el choque entre los dos pilotos y la reacción del mexicano al ver cómo Sainz le arruinaba la carrera.

