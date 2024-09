La CÍNICA excusa de Sainz sobre el accidente con Checo

Carlos Sainz buscó sacar todo tipo de excusas para no tomar responsabilidad de su choque con Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sainz terminó con su carrera y la del mexicano en la última vuelta disputada en Bakú, después de que un cierre del español llevó al mexicano hasta el muro.

Ambos estaban peleando de manera férrea por el podio. Sin embargo, el optimismo del español respecto a su posición no le permitió seguir de manera correcta su l´nea de carrera, causando el accidente.

A pesar de ello, y de las múltiples evidencias, Sainz considera que él no ha hecho nada malo respecto a cómo se comportó en el incidente.

Relacionado: F1 Resultados Hoy: Sainz ARRUINA a Checo en el GP de Azarbaiyán; Carrerón de Alonso

¿Qué dijo Carlos Sainz al finalizar el GP de Azerbaiyán?

"Hay dias que las cosas no salen y estoy seguro que también Checo no pretendía que hubiese un accidente pero no sé qué decir la verdad es que te quedas un poco sin palabras", declaró.

"Puede puede parecer que yo en el incidente no quería perder el rebufo de Charles tal vez y yo creo que es posible que sea una de las causas", agregó.

"Pero aún así, insisto no es que haya girado a la izquierda no he hecho ningún movimiento agresivo contra Checo o hacia él", mencionó.

"Yo creo que el que me llevaba a la vista, pues no sé, no sé, no sé qué ha pasado porque no entiendo cómo ha sido ese toque", finalizó.

Relacionado