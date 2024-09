Newey revela su VERDADERA relación con Alonso

Adrian Newey empezará a trabajar en la escudería Aston Martin a partir de la próxima temporada, lo que significa que su esperada colaboración con Fernando Alonso se hará realidad. El británico explica varias cosas del pasado e incluso califica al español de archirival.

A principios de esta temporada, el equipo Red Bull Racing se sorprendió por la repentina salida de Newey, quien, después de dieciocho años, cierra la puerta al equipo con el que ha cosechado tantos éxitos.

Tras su anuncio, podrían comenzar grandes especulaciones sobre el futuro del popular Newey. El mejor diseñador británico estuvo en la foto para los equipos Ferrari y Aston Martin, entre otros, aunque se podría argumentar que a todos los equipos de la parrilla les gustaría tener la firma de Newey.

Sin embargo, finalmente lo sabemos después de meses de especulaciones: Newey se unirá a Aston Martin.

¿Qué dijo Adrian Newey sobre Fernando Alonso?

Esa gran noticia se anunció desde la sede de Aston Martin el martes a primera hora de la tarde. Durante una conferencia de prensa especial, la leyenda de Red Bull apareció como su nuevo Socio Técnico Director.

Empezará a trabajar para Aston Martin a partir del 1 de marzo de 2025, por lo que finalmente se hará realidad la colaboración de sus sueños con Alonso. Algo de lo que ha hablado abiertamente en el pasado.

En declaraciones anteriores, Newey no ocultó que está decepcionado por no haber trabajado nunca con Lewis Hamilton o Alonso. Eso sucederá ahora y Newey no puede reprimir su entusiasmo al respecto.

"Fernando, por supuesto que hemos luchado entre nosotros durante tantos años, se ha convertido en una especie de archirrival en determinados momentos", dijo Newey

"Estuvimos cerca de ficharlo con Red Bull en 2008 para la temporada 2009. Desafortunadamente eso no sucedió al final. Fue una pena, así que seguimos compitiendo entre nosotros. Es una leyenda en el deporte. Tengo muchas ganas de trabajar con él", finalizó.