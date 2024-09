Hamilton, DISTRAÍDO de Mercedes

El US Open de tenis ha reunido a muchas de las grandes figuras del mundo, una de ellas fue Lewis Hamilton, quien estuvo con el campeón olímipico Noah Lyles viendo algunos partidos.

Lewis Hamilton fue sido visto junto a una de las mayores estrellas deportivas del mundo en un evento deportivo en Nueva York.

El siete veces campeón de Fórmula 1 estaba disfrutando de un tiempo de descanso en la Gran Manzana antes de dirigirse a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán del próximo fin de semana.

Será la última vez que Hamilton corra en el circuito urbano para Mercedes, ya que el piloto de 39 años se unirá a Ferrari la próxima temporada.

Ahora, con solo ocho carreras restantes en 2024, el británico está decidido a aprovechar una reciente mejora en su forma para asegurarse de terminar su etapa en el equipo con sede en Brackley en lo más alto.

Después de sufrir un mal comienzo de campaña, Hamilton se ha convertido en uno de los pilotos más en forma de la parrilla después de asegurar victorias en Silverstone y Spa, aunque de manera controvertida, antes de las vacaciones de verano.

A pesar de estar muy lejos de Max Verstappen en la cima del campeonato de pilotos, Hamilton espera ganar confianza y ganar impulso antes de su próximo paso, ya que pretende plantear un nuevo desafío al título con la Scuderia el año que viene.

Y en su constante búsqueda de la perfección, parece que Hamilton está ansioso por inspirarse en los atletas que están en la cima de sus respectivos deportes.

Hamilton ha ganado seis de sus siete títulos mundiales con Mercedes El ganador de 105 carreras fue un espectador entusiasta en Flushing Meadows el sábado por la noche, cuando vio a Aryna Sabalenka triunfar sobre la favorita local Jessica Pegula para hacerse con el título individual femenino del US Open.

Aunque la mayor parte de la atención se centró firmemente en el tenis, la aparición de Hamilton no pasó desapercibida.

