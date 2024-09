Ferrari AFECTÓ a Sainz en el campeonato

Carlos Sainz vive sus últimos meses como piloto de Ferrari y se describe a sí mismo como un pensador a corto plazo, que se centra en la próxima carrera o año.

Las temporadas más exitosas de Sainz sucedieron durante este capítulo de Ferrari, el primer equipo de primer nivel para el que ha competido. La temporada 2024 marcó el último de su contrato de dos años, y prospera en la estabilidad.

Antes de Navidad del invierno pasado, Sainz expresó que su prioridad era permanecer con el Cavallino Rampante. Parecía haber pocas razones para dudar de que Ferrari ampliaría sus contratos con Charles Leclerc, manteniendo juntos a uno de los dúos de pilotos más competitivos del deporte.

Pero entonces llegó el 1 de febrero de 2024 y se supo que Lewis Hamilton se uniría al equipo italiano en 2025, reemplazando a Sainz por lo que se convirtió en el nombre más candente del mercado de pilotos, pero la temporada tonta se prolongó durante gran parte de 2024.

Sainz todavía describe este año como una montaña rusa, rozando el punto culminante de ganar en Australia (16 días después de la cirugía de apendicitis) y tener que descifrar su futuro en el deporte.

Al repasar la campaña, dijo que está orgulloso de cómo manejó la primera mitad de la temporada teniendo en cuenta todo lo que tuve que pasar y lo relativamente bien que fue la temporada.

Sainz dice que se requiere toda la atención y el esfuerzo para ser competitivo en este deporte. Dedica todo su entrenamiento, tiempo y pensamiento a las carreras y siente que eso lo ha ayudado a ganar carreras y rendir al nivel que ha tenido en los últimos años.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Ferrari y su situación con ellos?

“Sabía que estaban hablando bien de mí a los ingenieros italianos de Ferrari porque normalmente vuelan juntos porque las bases están a solo una hora de distancia una de la otra. Y luego recuerdo que pensé, tal vez algún día pueda ser piloto de Ferrari”, comentó sobre lo que hacía antes de llegar a la Scuderia.

Sin embargo, eso no quita que lo sucedido este año no fue la mejor de las formas para tratarlo. "Lo que he pasado este año no es ideal para rendir al máximo nivel como atleta", dijo Sainz.

“Creo que todo piloto que quiera rendir al máximo nivel quiere tener su futuro resuelto y no tener que preocuparse por eso, mientras tiene que rendir en una temporada de Fórmula 1, en un equipo que ya tiene mucha presión y mucha atención y un ambiente de alta tensión como en Ferrari”, agregó.

“Pero creo que hay tiempo de vuelta en el atleta cuando todo está un poco más tranquilo. Por eso digo que es tan importante, también, asegurarse de tener todo bajo control”, finalizó.