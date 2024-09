El gran consejo de Checo a las nuevas generaciones de pilotos

Checo Pérez ha reflexionado sobre los sacrificios que se deben hacer para llegar a la categoría reina, pero dejando claro que es algo posible.

El piloto mexicano habló de lo que ha sido su paso por la Fórmula 1 y lo que se ha necesitado para llegar a ella, algo que muchas veces se considera es impensable.

Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los pilotos más veteranos en la Fórmula 1 y gracias a su consistencia llegó a Red Bull en 2021 para tener su mejor momento como piloto.

Después de 14 temporadas Checo habló de lo que significa para él ser una inspiración para las próximas generaciones que se apasionan por el automovilismo.

¿Qué aconsejó Checo Pérez a los jóvenes?

“Es importante transmitirle a las nuevas generaciones que sí se puede. Vengo de una familia muy normal en un deporte donde se necesita mucho dinero", explicó en entrevista con Grupo Fórmula.

"Todo ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio de toda mi familia y de dejar todo atrás", agregó.

“Es lo que le quiero transmitir a todos los jóvenes, que se puede y que luche por sus sueños. Vale la pena. Que no tengan miedo al fracaso", mencionó.

"El único fracaso que puedes tener es no intentar las cosas. Cuando tú intentas algo y no se te da, te tienes que sentir orgulloso de haberlo intentado porque no importa el resultado”, finalizó.