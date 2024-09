Fernando Alonso, líder de Aston Martin, reveló su verdadera opinión sobre la llegada de Netflix a la Fórmula 1.

En una entrevista a BRUT, un medio de comunicación francés, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente: "Seguramente las redes sociales han cambiado el mundo en general, no solo la Fórmula 1, pero antes también era un deporte muy mediático.

"Netflix ha dado un salto grande de seguimiento a la Fórmula 1 y también de media de edad. Ahora hay mucho más personal joven que sigue la Fórmula 1 y eso es bueno.

"Me gusta porque creo que las nuevas generaciones tienen que descubrir la Fórmula 1 y tienen que tener sus propios gustos y creo que Netflix ha ayudado en eso.

"Bueno, soy una persona muy competitiva, siempre me gusta ganar, no me gusta perder a nada y siempre piensas que es mejor estar en la Fórmula 1, mejor seguir luchando y conduciendo. Así que, al final, la motivación de quedarme en la Fórmula 1 tantos años, yo creo que es la competitividad de cada persona", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Charles Leclerc ante los Red Bull y los McLaren.

En Monza no hubo límites para la ilusión de Ferrari, que con Charles Leclerc y Carlos Sainz lograron dar una importante carrera para lograr estar compitiendo de lado a lado con los dos McLaren.

En una de las notas buenas del día, Franco Colapinto fue uno de los pilotos destacados de la carrera ya que a pesar de no sumar puntos remontó muchas posiciones respecto a la salida.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 303 puntos, pero Norris ahora tiene 241 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 217 puntos y Oscar Piastri ha acumulado 197 puntos en P4. Carlos Sainz cierra el top cinco con 184 puntos.

1. Max Verstappen 303 puntos

2. Lando Norris 241 puntos

3. Charles Leclerc 217 puntos

4. Óscar Piastri 197 puntos

5. Carlos Sainz 184 puntos

6.Lewis Hamilton 164 puntos

7. Sergio Pérez 143 puntos

8.George Russell 128 puntos

9. Fernando Alonso 50 puntos

10. Lance Stroll 24 puntos

11. Nico Hülkenberg 22 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Daniel Ricciardo 12 puntos

14. Pierre Gasly 8 puntos

15. Oliver Bearman 6 puntos

16. Kevin Magnussen 6 puntos

18. Alexander Albon 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19.Zhou Guanyu 0 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos