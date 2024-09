Checo alista su RETIRO de la Fórmula 1

Sergio Pérez no vive actualmente la mejor etapa de su carrera y por un momento esta temporada incluso pareció que su asiento en Red Bull Racing corría serio peligro. Sin embargo, el mexicano no quiere pensar en el retiro por el momento.

A pesar de todas las luchas, Pérez espera seguir activo en el deporte y en Milton Keynes al menos durante algunos años más, aunque su vida familiar también juega un papel importante: "Es ciertamente difícil, pero es cierto. He luchado toda mi vida para terminar aquí", dijo en conversación con The Times.

"Sé que me acerco al final de mi carrera, porque quiero no lo quiero hacer por mucho tiempo. Habrá un momento, no sé cuándo, pero luego diré que no puedo vivir dejando a mi familia atrás, no sé cuándo.

"Pero es un equipo que me lo ha dado todo. Quiero devolverles todo antes de que pase todo eso, ojalá podamos ganar algunos campeonatos", concluyó el nacido en Jalisco.

Esta temporada, el nombre de Checo volvió a ser un tema habitual de conversación en el mundo de la Fórmula 1. El compañero de equipo de Max Verstappen ya ha tenido un rendimiento inferior al líder en un gran número de carreras seguidas en el campeonato de constructores y así su nombre volvió a quedar bajo la lupa negativa.

Posteriormente, incluso se habló de una determinada cláusula en el contrato de Pérez, que se extiende hasta finales de 2025. Podría ser expulsado del equipo si se queda demasiado atrás de Verstappen durante las vacaciones de verano.

Ahora bien, Verstappen también está teniendo serios problemas con el RB20 y Pérez señala que los tiene desde hace mucho más tiempo. Algo que ha comprobado que los problemas del mexicano no están relacionados con su calidad como piloto.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.