Resumen de abandonos en la F1 2024: Yuki Tsunoda, el único en Monza

La temporada 2024 de F1 ya tiene quince carreras, por lo que es un buen momento para echar un vistazo al número de abandonos por piloto en 2024. Durante la última carrera en Italia, solamente Yuki Tsunoda abandonó: por lo tanto, su total asciende a dos abandonos.

Durante el Gran Premio de F1 de Bahréin, nadie abandonó y los veinte coches cruzaron la meta. Logan Sargeant estuvo a punto de abandonar, pero simplemente terminó la carrera.

En Arabia Saudita, una carrera sin problemas pronto quedó en el olvido. Pierre Gasly tuvo que rendirse después de algunas curvas con problemas, mientras que Lance Stroll chocó demasiado fuerte contra la pared después de algunas vueltas y también quedó eliminado.

Después de eso, nadie volvería a abandonar. Por lo tanto, Gasly y Stroll tienen el honor de ser los primeros en tener un DNF detrás de sus nombres en 2024.

Las cosas les salieron mal a tres pilotos durante el Gran Premio de Australia. Verstappen, el hombre que logró pasar la temporada pasada sin un abandono, tuvo que observar pasivamente cómo su RB20 falló al comienzo del Gran Premio, dejándolo sin puntos. También fue una tarde para olvidar para Mercedes.

Tanto Lewis Hamilton como George Russell no llegaron a la meta. El Gran Premio de Japón terminó para Daniel Ricciardo y Alexander Albon después de las primeras curvas, mientras que Zhou Guanyu tuvo que retirarse después de doce vueltas debido a problemas con su caja de cambios.

Dos semanas después, en China, tres conductores más abandonaron. Valtteri Bottas sufrió un abandono por primera vez debido a problemas de motor, mientras que el dúo de Visa Cash App RB, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, se retirarían posteriormente debido a choques con Kevin Magnussen y Lance Stroll.

Para Tsunoda fue el primer abandono esta temporada, mientras que Ricciardo es el primer piloto en 2024 en retirarse dos veces. De hecho, es el segundo Gran Premio consecutivo para Ricciardo en el que no llega a meta: Japón y China.

En Miami fue Logan Sargeant quien no logró terminar su primer Gran Premio de esta temporada, mientras que durante el Gran Premio de Emilia-Romaña sólo su compañero Albon no logró terminar. Esto le convierte, junto a Ricciardo, en el segundo piloto que sufre dos abandonos en 2024.

Gracias al caótico inicio en Mónaco, Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Sergio Pérez y Esteban Ocon también tuvieron su primer abandono de 2024. El Gran Premio de Canadá resultó en un abandono para Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sargeant, Albon y Pérez.

Para Pérez y Sargeant fue su segunda salida, para Albon incluso la tercera y para Sainz y Leclerc la primera. Durante el Gran Premio de España, milagrosamente, nadie abandonó y todos llegaron a la meta. Esto también pareció suceder en Austria, hasta que chocaron Verstappen y Lando Norris.

Verstappen pudo continuar con un pinchazo, pero Norris tuvo que detener la batalla desde P2. Fue el primer fracaso de Norris esta temporada. Como resultado, dos pilotos aún no se han retirado en 2024: Fernando Alonso y Oscar Piastri.

Durante el fin de semana de carreras en Gran Bretaña, Russell y Gasly abandonaron. Para Russell es su segundo abandono, mientras que Gasly obtiene un DNS después de su nombre. Una carrera más tarde, en Hungría, Gasly volvió a anotar, lo que le llevó al primer puesto compartido.

En la última carrera antes de las vacaciones de verano sólo hubo un abandono: Zhou. Viene de dos abandonos. Después de las vacaciones de verano, la primera carrera tras las vacaciones fue bastante tranquila. Durante el Gran Premio de Holanda en el circuito de Zandvoort, todos los pilotos lograron llegar a la meta entre las dunas.

¿Cuál es el resumen de los abandonos en la F1 2024?

En Monza el número de abandonos volvió a ser limitado, aunque Yuki Tsunoda no pudo llegar a la meta en The Temple of Speed.

Este es el resumen general de los abandonos de los pilotos en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Alexander Albon: 3 veces

Daniel Ricciardo: 2 veces

Yuki Tsunoda: 2 veces

Sergio Pérez: 2 veces

Logan Sargeant: 2 veces

George Russell: 2 veces

Zhou Guanyu: 2 veces

Max Verstappen: 1 vez

Lewis Hamilton: 1 vez

Lance Stroll: 1 vez

Valtteri Bottas: 1 vez

Nico Hülkenberg: 1 vez

Kevin Magnussen: 1 vez

Esteban Ocón: 1 vez

Charles Leclerc: 1 vez

Carlos Sainz: 1 vez

Lando Norris: 1 vez

Fernando Alonso: 0 veces

Oscar Piastri: 0 veces