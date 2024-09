El IMPORTANTE objetivo de Colapinto para el GP de Azerbaijan

Franco Colapinto por fin hizo su debut en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia y explicó algunas sensaciones de cómo fue su primera carrera.

Colapinto terminó en la posición 12 de la carrera, lo que se consideró un muy buen resultado dado lo que venía haciendo Logan Sargeant en las carreras anteriores. En palabras posteriores a la carrera, Franco explicó su rendimiento en el Gran Premio.

El piloto argentino ahora tendrá dos semanas para prepararse de manera apropiada para el Gran Premio de Azerbaijan en la pista de Bakú.

Relacionado: Ferrari BRILLA en el GP de Italia; Carrerón de despedida para Sainz

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de Italia?

"Era una incógnita, nunca había dado más de ocho vueltas seguidas, y hoy he dado 53, nunca había probado el compuesto duro, así que son muchas cosas nuevas, pero estoy muy contento, un fin de semana muy positivo en general", declaró.

"Tengo que seguir trabajando, y ahora tenemos mucha información para llevar a la fábrica, llevar a un simulador y entender mejor qué necesito trabajar", agregó.

"Así que creo que es una muy buena primera carrera, más que positiva, estoy muy contento físicamente, me he sentido bien. Fue un día muy caluroso, pero me siento bien, contento con el coche", afirmó.

"Siempre es difícil tu primera carrera, muchas de las cosas desconocidas, pero creo que lo gestionamos bien y solo terminando un par de segundos fuera de los puntos", finalizó Colapinto.