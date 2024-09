Las CURIOSAS palabras de Alonso para Colapinto en Monza

Fernando Alonso ha dado un curioso mensaje para de bienvenida para Franco Colapinto en su debut en la Fórmula 1.

Alonso hizo mucho más de lo que se podía con el auto de Aston Martin en el mítico circuito de Monza, pero finalmente se vio frustrado por las malas condiciones competitivas del auto de Aston Martin y terminó fuera de la zona de puntos al igual que el argentino debutante

A pesar de que la carrera fue ganada de última hora y de manera improbable por Charles Leclerc, Alonso prefirió dejar de lado su mal resultado para hablar un poco del joven argentino que pudo probar las mieles de la categoría reina.

En palabras posteriores a la carrera, el español expresó su sentir respecto al piloto argentino de Williams.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Franco Colapinto y el Gran Premio de Italia?

"No sabía que Colapinto había quedado en el lugar 12, si no le dejaba pasar para que terminara delante mío, porque total sin puntos me da igual, pero no, hizo una muy buena carrera de debut, sin errores", declaró.

"Hablé con él ahora en Parque Cerrado algún dolor en el la espalda por el asiento, la primera vez que te subes al coche dos horas a un ritmo fuerte, así que bueno que se que se prepare bien en las próximas semanas que tenga un poco más de tiempo que ajustes asiento porque Singapur no es tan fácil como Monza", agregó.

"No que tienes tanto tiempo para descansar, así que tiene estas tres semanas hasta Singapur para poner todo en su sitio", finalizó.