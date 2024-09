El mensaje de Sainz que debe ATERRORIZAR a Red Bull y McLaren

Carlos Sainz festejó su cumpleaños en el GP de Italia, siendo este su último como piloto de Ferrari y habló sobre las siguientes carreras de la temporada para el equipo.

El cumpleaños 30 de Sainz en Monza fue el escenario perfecto para que Ferrari volviera a ganar en la temporada, y además la situación de la escudería parece ponerles en posición para repetir el resultado las siguientes carreras.

Sainz terminó en la cuarta posición de la carrera, pero, a pesar de que no logró conseguir estar en el podio, su labor de sacrificio fue gran parte del motivo por el cual su compañero pudo ganar la carrera gracias a una estrategia de equipo de la Scuderia.

En palabras posteriores a la carrera en Monza, Carlos explicó lo que pueden significar las siguientes carreras para Ferrari en la temporada.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el futuro de Ferrari?

“Ahora vienen dos circuitos que igual se puede repetir la victoria. Son circuitos muy diferentes al resto del año, más parecidos a Monza, Singapur, Baku, que el Ferrari puede ir bien. Luego vamos a tener que esperar a Austin para ver realmente cuánto hemos mejorado”, declaró.

“Era nuestro talón de Aquiles, que también eran propiciados porque no teníamos buen coche el domingo. Ahora que tenemos un buen coche el domingo, las estrategias parecen mejores", agregó.

"No me canso de repetirlo, pero es mucho más fácil acertar con la estrategia cuando tienes un buen coche de carreras que cuando no lo tienes”, finalizó sobre el SF-24.

