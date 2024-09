El INSULTANTE trabajo de Aston Martin con Alonso

Fernando Alonso ha tenido de nuevo una decepcionante carrera en el Gran Premio de Italia y expresó toda su molestia por el resultado, el cual no fue culpa suya.

Alonso hizo mucho más de lo que se podía con el auto de Aston Martin en el mítico circuito de Monza, pero finalmente se vio frustrado por las malas condiciones competitivas del auto de Aston Martin y terminó fuera de la zona de puntos.

A pesar de que la carrera fue ganada de última hora y de manera improbable por Charles Leclerc, Alonso se llevó miradas por la molesta situación en la que se está envuelto por su deficiente auto.

En palabras posteriores a la carrera, el español expresó su sentir respecto al deprimente resultado obtenido en Monza.

Relacionado: Ferrari BRILLA en el GP de Italia; Carrerón de despedida para Sainz

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el Gran Premio de Italia?

"No saco nada positivo de la carrera. Hice una gran carrera pero va a ser anónima, nunca va a ser recordada como Monza 2024 de Fernando Alonso entonces aunque me lo recuerde yo mañana voy a intentar olvidar esta carrera, así que tampoco va a durar mucho", declaró.

"En todas las carreras yo creo que hemos acabado los dos compañeros entre 3 y 5 segundos de diferencia no cuando él acaba delante yo estaba ahí, cuando yo estoy delante Lance estaba más o menos ahí y hoy ha habido una gran diferencia porque como digo en general me he encontrado muy bien este fin de semana y he exprimido el coche al máximo", finalizó.