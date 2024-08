Red Bull EXIGE investigar a McLaren y Mercedes

Red Bull ha exigido que se investigue a McLaren y Mercedes luego del rendimiento mostrado en la clasificación del Gran Premio de Italia

El Dr. Helmut Marko está lleno de dudas tras la clasificación en Monza. Por ejemplo, vio que Max Verstappen podía mantener bien el ritmo en la Q2, pero que la velocidad había desaparecido por completo en la Q3. Además, el asesor de Red Bull Racing destaca que la clave del éxito está en el alerón delantero de McLaren y Mercedes.

El austriaco dijo lo siguiente a los medios: "Creo que en la Q2 estábamos a unas pocas centésimas de segundo de Lewis Hamilton y en la Q3 de repente ya nada funcionó. Los cambios fueron marginales. En teoría, no podrían haber marcado esa diferencia, así que nos quedamos con un misterio.

"Algo anda mal. Normalmente un set usado es tres o cuatro décimas más lento. Tenemos que analizar porque el rendimiento en la Q2 estuvo ahí, fue bueno. Gracias a Dios, esto es Monza, donde se puede adelantar.

"No creo que nadie pueda escaparse, ni siquiera los dos McLaren. A menos que tengan un gran rebufo. Así que no todo está perdido. Si nos desempeñamos igual de mal en la carrera, no se verá bien. Es necesario analizar el alerón delantero de McLaren y Mercedes", concluye Marko.

McLaren continuó en Monza lo que empezó tras las vacaciones de verano en Zandvoort, ocupando las primeras posiciones.

Red Bull Racing todavía está buscando recuperar el ritmo del RB20 y, aunque la Q2 todavía parecía estar bien, la velocidad desapareció como la nieve bajo el sol en la clasificación entre los diez primeros.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores para el GP de Italia?

El Gran Premio de Países Bajos ha apretado aún más el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Lando Norris y McLaren de manera cómoda sobre Max Verstappen y Red Bull.

En Zandvoort no hubo límites para Norris, que sólo cedió la primera posición al inicio de la carrera. Las cosas iban bien con la velocidad del MCL38 y unas vueltas más tarde el piloto de McLaren logró tomar el relevo de su rival holandés. Charles Leclerc logró mantener a Oscar Piastri detrás de él y subió al último lugar del podio.

Red Bull Racing todavía ostenta el título de constructores con 434 puntos acumulados, pero McLaren está a sólo 30 puntos. Ferrari es el tercer equipo con 370 puntos y Mercedes ha acumulado 276 puntos hasta ahora. Kick Sauber es la barrera segura y como equipo todavía tiene que conseguir un solo punto.

1. Red Bull Racing 434 puntos

2. McLaren 404 puntos

3. Ferrari 370 puntos

4.Mercedes 276 puntos

5. Aston Martin 74 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 27 puntos

8. Alpine 13 puntos

9.Williams 4 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos