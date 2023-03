Esteban Ocon fue el antagonista perfecto del Gran Premio de Bahréin. Fue sancionado en múltiples ocasiones y eso ha ocasionado que la Fórmula 1 tenga que explicarlo.

El francés arrancó noveno y tenía todo para conseguir puntos en esta carrera. El objetivo de Alpine es mantener su título del Mejor del Resto en esta temporada y para eso es fundamental que sus pilotos sean constantes en el top 10 -por lo menos.

Sin embargo, una de sus ruedas estaba fuera del cajón correspondiente. Eso le generó una primera penalización de cinco segundos.

Quiso aprovecharla para cambiar llantas, pero tuvo tal suerte que empezó a correr antes de que se cumpliera el crono establecido y se adelantó por apenas cuatro décimas.

Vino otro castigo de 10 segundos. Decidió que era buena idea volver a poner neumáticos nuevos, pero salió de pits más rápido de lo que debía. Cinco segundos más a su cuenta.

Entonces él y su escudería decidieron que lo mejor era no desgastarse sin sentido y optaron por el abandono.

El experto Sam Collins detalló paso a paso todos los errores que provocaron los puntos negativos al conductor francés.

It wasn't Esteban Ocon's day 😔



Sam Collins explains how the time penalties stacked up for the Frenchman and his Alpine team during Sunday's race#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/0OHOlGS6MQ