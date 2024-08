La ENGREÍDA respuesta de Ferrari a Alonso

Fred Vasseur ha respondido a las palabras de Fernando Alonso sobre Ferrari siendo el equipo a vencer pronto.

Después del Gran Premio de Países Bajos, el piloto español de Aston Martin expresó la confianza que tiene en el repunte de Ferrari durante las siguientes carreras.

En el circuito de Zandvoort, ambos pilotos de Ferrari rindieron de manera espectacular al remontar múltiples posiciones respecto a su lugar de salida respecto a donde terminaron en la carrera.

El director de Ferrari dirige la mirada hacia las próximas carreras, reaccionando a las palabras de Fernando Alonso según las cuales Ferrari será el equipo a batir en Monza, Singapur y Bakú.

¿Qué dijo Fred Vasseur sobre las palabras de Fernando Alonso?

“No necesito que nadie me diga si somos favoritos o no. Nuestro enfoque será el mismo. Espero que en las próximas fechas estemos en mejor forma, el año pasado estábamos mucho mejor en estas pistas", declaró.

"El hecho de que seamos mejores en las curvas cortas nos ayudará. Sin embargo, estábamos muy lejos, así que nunca iría a Monza, Bakú ni ningún otro lugar pensando que sería un paseo", agregó.

“Si conseguimos dar un salto de una o dos décimas todo cambiará. Sin embargo, también sabemos que todo el mundo está mejorando y somos conscientes de lo que hizo Lando hoy", explicó.

“Hace doce meses en Zandvoort quedamos quintos en carrera y muy lejos en la clasificación y la semana siguiente estábamos en la pole, ha sido así desde el comienzo de la temporada", mencionó.

“Después de tres carreras, todo el mundo estaba convencido de que Max sería campeón a mitad de temporada . Luego ganamos algunas carreras, luego Mercedes y ahora McLaren. Espero que pronto vuelva a ser el turno de Ferrari”, concluyó el director del equipo.