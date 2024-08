Verstappen EXPLOTA contra Red Bull

Max Verstappen tuvo que observar pasivamente durante su carrera de casa en el Circuito Zandvoort el domingo mientras Lando Norris se llevaba la victoria de manera dominante.

Después de su segundo puesto en el Gran Premio de Holanda, el piloto está por primera vez esta temporada, bastante descontento con el coche.

Verstappen no ha podido ganar en carreras recientes y el dominio del RB20 de principios de esta temporada ahora ha desaparecido como la nieve bajo el sol.

El equipo McLaren parece ser la formación a batir en este momento y por eso el público holandés en Zandvoort sabía durante todo el fin de semana que sería una dura pelea para Verstappen si quería conseguir su cuarta victoria consecutiva en su país de origen.

No sucedió, porque Norris fue supremo y logró superar al piloto de Red Bull con una ventaja de veinte segundos.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre el RB20?

No es en absoluto como el líder del campeonato esperaba que transcurriera el fin de semana y la temporada.

El coche de Red Bull está pasando por momentos difíciles y actualmente parece que no tienen respuesta al rendimiento que McLaren es capaz de ofrecer. Después, Verstappen vuelve a criticar el coche que recibió de Red Bull.

"Simplemente no éramos lo suficientemente rápidos, pero eso no es algo que no hubiera previsto. Por supuesto, hice una buena salida y estuve en cabeza durante algunos minutos", dijo frente a Viaplay.

"Pero no pude seguir así, los neumáticos no cooperaron. Se defendió una vez, pero la segunda vez llegó muy temprano y ya no se pudo hacer nada", agregó.

"El equilibrio del coche, los neumáticos se desgastan demasiado, pero eso ocurre desde hace tiempo. Sobreviraje, subviraje, falta de equilibrio en el coche", explica el tres veces campeón del mundo.

"Simplemente no tenía velocidad. No podía atacar, el coche no giraba. Muy difícil de conducir", concluye sobre la carrera.

Afortunadamente, al final pudo disfrutar del ambiente y de la acción de la bandera antes de la carrera: "A Marko le gustó, a mí también, por supuesto, el ambiente siempre es genial. Eso es lo único positivo del día. ".