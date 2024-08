Ferrari SORPRENDE a Sainz en el GP de Países Bajos

Carlos Sainz logró hacer una importante remontada para terminar en la quinta posición del Gran Premio de Países Bajos e incluso él se sorprendió.

Después de empezar en la décima posición tras una clasificación complicada el sábado en Zandvoort, Sainz logró apelar a sus mejores condiciones de manejo para escalar lugares y terminar en la parte alta de la parrilla.

A pesar de que la carrera fue dominada y ganada por amplio margen de diferencia por Lando Norris, el rendimiento del español fue uno de los más destacados de la carrera sin duda.

En palabras posteriores de la carrera, Sainz explicó esta importante remontada para terminar de nuevo entre los mejores cinco pilotos de la parrilla.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el Gran Premio de Países Bajos?

"Sí, fue una sorpresa, no esperábamos este resultado, estábamos con límites y salió todo mejor de lo esperado", declaró Sainz a F1TV.

"No esperaba rebasar a un Red Bull y Mercedes, me sentí muy bien con el auto y tuvimos oportunidad de remontar, me sentí excelente hoy", agregó.

Sainz tendrá la oportunidad seguir dando paseos hacia adelante cuando se dispute el siguiente Gran Premio en el circuito de Monza en Italia.

