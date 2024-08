Sainz EXPLICA los motivos de su eliminación en Holanda

Carlos Sainz explicó los motivos que lo llevaron a quedar eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Holanda.

Hablando con los medios, incluido GPFans, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre su sorpresiva salida en la qualy: "He estado tres semanas sin tocar el coche, ayer no rodamos en seco, en una pista como Zandvoort, no hemos tocado el neumático blando.

"Equilibrio complicado, viento complicado, no es nuestra pista más rápida para nosotros, seguro, y sí, todas estas cosas sumándose, más un poco de tráfico en el sector 2 con Nico, pero sí, tal vez estaba siendo optimista creyendo en la Q1.

"Luego en la Q2, simplemente me faltó la experiencia de ayer, saber cómo, desde ganar con las herramientas, configurar el auto para un nuevo blando en la Q2, y sí, pagué el precio, no es fácil después del descanso, como dije, no hacer ninguna vuelta en P1, P2, P3.

"Entrar directamente en la Qualy con un neumático blando junto en Zandvoort, presionando a fondo, siento que hice algunas vueltas fuertes, solamente no logré hacer el clic al final, había un poco de tráfico, pero sí, creo que estuvo cerca, no necesité cambiar nada", señaló el corredor español.

¿Qué pasó con Carlos Sainz en la clasificación para el Gran Premio de Holanda?

Un campeón del mundo y uno de los Ferrari quedaron eliminados de manera sorpresiva en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de Holanda 2024 de la Fórmula 1.

De manera increíble, Lewis Hamilton y Carlos Sainz quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación en la qualy en Zandvoort. El corredor español se quedó a 0.069 segundos de poder entrar a la Q3.

Por otro lado, Hamilton cometió un error durante su último intento y esto le generó una pérdida de tiempo importante. Junto a ellos dos, quedaron sin posibilidades Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen.

La clasificación comenzó con una sesión en la que había muchas dudas sobre el rendimiento de los autos, esto luego de que se perdiera la mayoría del tiempo en la FP3 e impidiendo que los corredores pudieron poner a punto sus autos.

Aunque Sainz y Russell tuvieron ciertas preocupaciones, al final pasaron a la Q2 sin problemas. Quedaron eliminados Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou y Logan Sargeant, quien no participó en la Q1 debido al choque tuvo en la última práctica libre.