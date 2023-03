Nazario Assad De León

Lunes 6 Marzo 2023 04:52

Fred Vasseur no pudo comenzar de la mejor manera su nuevo reinado como jefe de Ferrari, y tras el Gran Premio de Bahréin lo acechan viejos fantasmas de pasado en Ferrari.

En palabras posteriores a la carrera, el jefe de la Scudería tuvo que salir a dar la cara por el decepcionante resultado de los italianos, que debido a la falla de motor de Leclerc vieron únicamente a Carlos Sainz como cuarto lugar en su mejor resultado.

"Tuvimos un problema con el motor de Leclerc, son cosas que pasan, no queremos dejar que siga la imagen de la temporada pasada. Red Bull esta lejos, pero lo que debemos trabajar es no ser el tercer o cuarto equipo, debemos ver la foto real de todo y trabajar en esto para que no sea un problema en otras carreras."

Sobre la fiabilidad del auto de Sainz, que a pesar de estar bien posicionado no pudo competir ni defenderse de manera adecuada ante el Aston Martin de Alonso, se mostró algo resignado.

"Vi a todos anticipar en la segunda parada, todo estaban en la misma situación, Carlos estaba teniendo un gran día pero no fue suficiente para quedar arriba de Alonso, tenemos que mejorar mucho el ritmo de carrera."

Finalmente, sobre si esta será la cara competitiva de la escudería durante el resto de la temporada donde verían pocos buenos resultados acompañándolos, concluyó esto:

"Charles iba a terminar tercer lugar, no debemos alarmarnos en cuanto al lugar que tenemos como equipo respecto al resto, únicamente trabajar en la consistencia y terminar las carreras bien."

La siguiente carrera será en el circuito de Jeddah en Arabia Saudita que se correrá en el 19 de Marzo, donde deberán comenzar a remontar este mal comienzo si no quieran que se decida pronto la temporada.