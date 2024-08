Alonso EXPLOTA: "Aston Martin se rindió"

Fernando Alonso admite que Aston Martin F1 ha renunciado a la temporada 2024 y las mejoras están consideradas para 2025.

Aston Martin no ha logrado tener un mejor lugar que la quinta posición en el mundial de constructores, decepcionando después de la gran sorpresa de la temporada pasada.

Aunque hay potencial en Aston Martin, la realidad es que suman un total de 73 puntos, muy alejados de la zona alta, ocupada por McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes.

Desde los primeros test de Baréin sabían que no sería la mejor temporada y la prueba de ello han sido las primeras 14 carreras de la temporada.

Por eso, a falta de menos de la mitad de temporada, Alonso ha reconocido que el equipo ya está pensando en 2025, un año en el ya podrán contar con el nuevo túnel de viento, los fichajes de Andy Cowell, Enrico Cardille y a la espera del genio de la aerodinámica, Adrian Newey.

Así Alonso ha querido mandar un mensaje sobre las intenciones del equipo en las carreras que quedan en esta temporada 2024.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre Aston Martin?

“Ya a principios de año, especialmente en la clasificación, siempre estábamos entre los cinco o seis primeros", declaró.

"Nos quedamos allí. Así que ciertamente tenemos mucho trabajo por hacer durante las vacaciones de verano y la segunda parte del año. No nos damos por vencidos, pero hay que trabajar”, agregó.

“Soy un piloto de carreras. Me gustaría diseñar el coche, pero no puedo. No me parece. No creo que haya nada planeado, así que para nosotros se trata más de entender las debilidades del coche y las piezas que necesitamos mejorar”, prosiguió.

“Pero creo que la atención ya está puesta en 2025. No espero más avances importantes en 2024”, concluyó Fernando Alonso.