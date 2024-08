Checo, ATACADO por McLaren

Se decía que el futuro de Sergio Pérez con Red Bull Racing dependía en gran medida del GP de Bélgica.

El aspirante al título de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, cree que los resultados de Sergio Pérez (o la falta de ellos) harán que lo despidan de su asiento en Red Bull al final de la F1 2024.

Desde que terminó cuarto en Miami, la quinta carrera de la temporada de F1 2024, los mejores resultados de Pérez han sido tres séptimos puestos, lo que significa que la ventaja de Red Bull en el Campeonato de Constructores se ha reducido a unos estresantes 42 puntos mientras McLaren se acerca implacablemente.

Pérez ha tenido que soportar un serio escrutinio en los últimos meses, ya que Red Bull ha mantenido a Daniel Ricciardo y Liam Lawson preparados en un segundo plano en caso de un cambio de piloto; por ahora, el equipo con sede en Milton Keynes ha optado por la continuidad con la esperanza de que la peor forma de Pérez haya quedado atrás.

El piloto mexicano fue confirmado con un nuevo contrato de dos años en Red Bull a principios de esta temporada, que debería llevarlo hasta el final de la F1 en 2026, pero su forma reciente es cuestionable hasta el punto de si siquiera aguantará el resto de esta temporada.

El protagonista del título de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, quien, según se informa, se ha convertido en una opción para la alineación de pilotos de Audi para el segundo asiento junto a Nico Hulkenberg en Sauber el próximo año, apareció en un video emitido en la subsidiaria brasileña de Motorsport.com para discutir varios temas durante las vacaciones de verano y dice que cree que la forma de Pérez hará que Red Bull opte por el cambio.

¿Qué dijo Gabriel Bortoleto sobre Checo Pérez?

"Creo que Pérez estará fuera el año que viene", dijo Bortoleto.

"No sé si tiene contrato, pero, con los resultados que está teniendo, está fuera", agregó.

Si Pérez es removido de su asiento, el ascenso lógico vendría desde adentro: Daniel Ricciardo es un candidato principal ya que se acerca al final de su contrato actual con VCARB, mientras que el reserva de Red Bull, Liam Lawson, también es un prospecto.

Helmut Marko ha indicado que septiembre será el mes en el que se tomará una decisión sobre el futuro de Liam Lawson en Red Bull, y Bortoleto dijo que se sorprenderá mucho si no es el neozelandés el que recibe el visto bueno.

“RB sigue abierto, sabemos que si no es Ricciardo, será Lawson”, dijo.

“Si no ponen a Lawson, no sé qué pasa por sus cabezas o podrían poner a Isack Hadjar”, mencionó.

Bortoleto está actualmente segundo en la clasificación de Fórmula 2, a 36 puntos del líder del campeonato, Hadjar, pero se ha informado de que es una posibilidad para Audi desde su cambio de dirección: el ex jefe de Ferrari, Mattia Binotto, ha asumido el mando desde el 1 de agosto.

El nombramiento de Binotto podría tener un impacto significativo en el mercado de pilotos, dado que las negociaciones que otros pilotos tuvieron con la ahora destituida directiva de Andreas Seidl y Oliver Hoffmann ya no tienen importancia.

Cuando se le preguntó sobre sus propias perspectivas para 2025, Bortoleto se mostró evasivo con respecto a Audi, ya que dijo que le había "cogido por sorpresa" la noticia, publicada por la Fórmula 1 de Italia, sobre su posible incorporación a Audi.

"Es agradable que una persona de la F1 te mencione porque ahí es donde quieres terminar", dijo.

"Pero veamos qué depara el futuro. Estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo en la F2, no en dificultades, pero para estar listo para ascender a la F1. Yo diría que esa es mi situación en este momento".

En cuanto a sus vínculos con McLaren, como miembro de su programa junior, Bortoleto dijo que espera poder competir para el equipo con sede en Woking algún día, aunque los acuerdos a largo plazo de Lando Norris y Oscar Piastri actualmente bloquean un ascenso directo a un puesto en McLaren.

"Tengo un contrato con McLaren, soy su piloto junior, tengo un contrato a largo plazo", dijo.

"Pero también sé que McLaren quiere que triunfe y quiere verme en la F1. Saben que tienen dos pilotos muy buenos y me están preparando para entrar en la F1. Y, un día, ser su piloto, porque ese es mi sueño".

Pero McLaren no le impedirá ocupar un asiento en otro lugar, según Bortoleto, quien dijo: "La decisión la tomo yo, como piloto, y decido a dónde quiero ir. Tengo el poder sobre mi carrera".

“McLaren quiere verme triunfar, no quieren atraparme en ninguna situación que no me permita prosperar en el deporte, pero obviamente quieren mantenerme bajo el paraguas de McLaren”, finalizó.