Hubo un accidente muy fuerte en el Gran Premio de San Petersburgo de la IndyCar.

Rinus VeeKay golpeó su coche contra un muro y luego Kyle Kirkwood le pasó por encima.

Jack Harvey también estuvo involucrado y fue atendido por los auxiliares de la pista.

Cuando eso pasó iban 42 vueltas de esta competencia en la que también están participando el mexicano Patricio O'Ward y el español Alex Palou.

El incidente provocó la salida de banderas amarillas. Afortunadamente ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.

Este no fue el único siniestro durante la carrera en Estados Unidos. Apenas en el arranque otro coche voló.

Devlin DeFrancesco fue golpeado por Benjamin Pedersen y luego voló. Tampoco hubo mayores consecuencias.

En la 47 Colton Herta se estrelló contra una valla de protección después de ser contactado en dos ocasiones por Will Power.

Grosjean

En la 73 Romain Grosjean y Scott McLaughin chocaron y acabaron estampados contra las llantas.

Los dos se pasaron en el frenado y protagonizaron el cuarto accidente de esta carrera.

