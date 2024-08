Checo Pérez provoca la SORPRESA de una estrella de la F1

Una estrella de la Fórmula 1 reveló que se vio sorprendido por Sergio Pérez tras quedarse en Red Bull.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo en Haas, habló en el podcast de Racing News 365 sobre la decisión de la escudería austriaca de quedarse con el corredor mexicano: "Dije en vivo en la televisión alemana: 'No creo que volvamos a ver a Checo después de las vacaciones de verano'.

"Pero creo que el 90 por ciento de las personas en la Fórmula 1 dijeron eso, si no más del 90 por ciento, porque su rendimiento simplemente no está ahí. Todos los mensajes que recibimos de Christian y Helmut durante el fin de semana fueron como: 'Necesitamos hacer algunos cambios', y es por eso que lo dije.

"No lo inventé porque no puedo juzgar si Checo debería quedarse allí o no, y no he votado en esa decisión. Pero el mensaje era: "Sí, habrá algunos cambios". Me sorprendió tanto como ustedes cuando lo leí. Nada en contra de Checo, pero simplemente no actuó", comentó.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts