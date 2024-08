McLaren: “Checo tiene la decisión final”

McLaren reveló que Sergio Pérez tendrá la decisión final sobre el Campeonato de Constructores.

Zak Brown, jefe del equipo de Woking, habló con la BBC sobre el rendimiento del mexicano: “Será dura la lucha por el campeonato de constructores. Creo que todo se decidirá en la última carrera. No hay mucha diferencia entre los autos. Todo se decidirá en función del rendimiento de Checo Pérez.

"Si puede desempeñarse como es capaz, será una lucha difícil. Si sigue rindiendo como lo ha hecho este año, tenemos buenas posibilidades, porque tenemos dos pilotos que producen constantemente en la parte delantera.

"Conozco a Christian [Horner] desde hace unos 25 o 30 años. Solíamos competir uno contra el otro. Yo diría que nos llevábamos bien. Creo en la transparencia. Creo en levantar la mano cuando te equivocas.

"Me doy cuenta de que no siempre voy a ser popular, ni me haré amigo de todos en el pit lane, pero mientras sea amigo de McLaren, nuestros fans, nuestros socios, eso es lo más importante para mí”, comentó.

Relacionado: Red Bull DESMIENTE el rumor más grande sobre Checo

¿Cómo marcha el Campeonato de constructores tras el GP de Bélgica?

McLaren ha confirmado que es el mejor auto de la parrilla y Red Bull empieza a verse amenazado en el campeonato de constructores al Mercedes resurgir también.

Se corrió el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Lewis Hamilton obtuvo su segunda victoria de la temporada, después de la descalificación de George Russell.

Del lado de Ferrari es donde llegan las preocupaciones, se vieron superados de nuevo por McLaren y tienen a Mercedes cada vez más cerca.

Red Bull debe estar severamente preocupado, ya que el recorte de puntos que ha hecho McLaren a lo largo de la temporada es constante y pueden perder el campeonato.

1- Red Bull - 408 pts

2. McLaren - 366 pts

3. Ferrari - 345 pts

4. Mercedes - 266 pts

5. Aston Martin -73 pts

6. Visa Cash App RB - 34 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 11 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts