Verstappen y Checo, PREOCUPADOS por Red Bull

Red Bull Racing todavía está pensando mucho cómo abordar los problemas con el RB20 de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Sin embargo, Helmut Marko tiene una actualización inmediata y que podría preocupar a los fans. En su columna para Speedweek, se reveló que hay varias ideas, pero que falta tiempo para aplicarlas inmediatamente en la primera carrera después de las vacaciones de verano.

"Durante las vacaciones de verano no hay nada durante dos semanas, lo que significa que no es posible trabajar en el coche. Tenemos que solucionar nuestros problemas y descubrir dónde está el fallo, porque ya no tenemos saldo en el coche. Si comparamos la situación actual con las tres primeras carreras.

"Pero es difícil estimar qué tan rápido será [encontrar una solución]. No creo que la gran solución llegue en Zandvoort. Estamos reflexionando intensamente y también tenemos ideas diferentes. Pero, ¿qué y cómo vamos a implementar? algo que no puedo decir todavía.

"Está claro: la clasificación será decisiva en Zandvoort, porque allí es casi imposible adelantar. Y Max seguramente podría hacer una buena clasificación, porque últimamente se le ha dado bien eso.

"Fuimos los más rápidos en Austria y también en Spa. Sólo nos faltaron unas pocas centésimas, por lo que ya nos quejamos a un alto nivel", apuntó.

¿Cómo marcha el Campeonato de constructores tras el GP de Bélgica?

McLaren ha confirmado que es el mejor auto de la parrilla y Red Bull empieza a verse amenazado en el campeonato de constructores al Mercedes resurgir también.

Se corrió el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Lewis Hamilton obtuvo su segunda victoria de la temporada, después de la descalificación de George Russell.

Del lado de Ferrari es donde llegan las preocupaciones, se vieron superados de nuevo por McLaren y tienen a Mercedes cada vez más cerca.

Red Bull debe estar severamente preocupado, ya que el recorte de puntos que ha hecho McLaren a lo largo de la temporada es constante y pueden perder el campeonato.

1- Red Bull - 408 pts

2. McLaren - 366 pts

3. Ferrari - 345 pts

4. Mercedes - 266 pts

5. Aston Martin -73 pts

6. Visa Cash App RB - 34 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 11 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts