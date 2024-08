El ATÍPICO comportamiento de Red Bull gracias a Checo

El hecho de que Sergio Pérez pueda terminar este año en Red Bull fue una sorpresa para muchos.

Red Bull es conocido como un equipo bastante drástico, pero ahora ha eligido de forma sorprendentemente conservadora contra toda su naturaleza, algo que otros conductores no tuvieron suerte de tenerla.

Red Bull Racing es a menudo visto como el equipo más imprudente de la parrilla, con poca paciencia.

Con Helmut Marko a la cabeza, el equipo de Milton Keynes ha tomado muchas decisiones difíciles en los últimos años cuando se trata de pilotos con bajo rendimiento. Muchos fueron víctimas de la llamada guillotina de Red Bull.

Cuando Red Bull hizo su debut en la Fórmula 1 en 2005, quería un piloto experimentado y un gran talento. David Coulthard llegó al equipo procedente de nueve temporadas en McLaren, mientras se ideaba una solución bastante convencional para el segundo puesto.

Porque el equipo no fichó a un piloto talentoso, sino a dos. Para una silla, eso es. Vitantonio Liuzzi y Christian Klien fueron reclutados ese año como compañeros de equipo de Coulthard. La construcción fue la siguiente: Las primeras siete carreras del año fueron conducidas alternativamente por Liuzzi y Klien. Al austriaco se le permitió participar en las tres primeras carreras, después de lo cual a Liuzzi se le dio la oportunidad de disputar cuatro carreras. Sin embargo, tras el GP de Nürbrugring, Red Bull revocó esta decisión.

A Klien se le permitió conducir durante el resto de la temporada, mientras que Liuzzi fue relegado a la función de piloto de pruebas. Un año más tarde volvió a conseguir un asiento, pero esta vez con el recién formado segundo equipo Red Bull: Toro Rosso. Sin embargo, la carrera de Klien en Red Bull no duró mucho, ya que tres partidos antes del final de la segunda temporada, al austriaco se le mostró la puerta. ¿Su reemplazo? Robert Doornbos. Pero el holandés tampoco se quedó mucho tiempo, porque Red Bull quería dos pilotos experimentados para su tercera temporada. Coulthard se quedó y en 2007 tuvo que lidiar con su cuarto compañero en Red Bull: Mark Webber.

Los primeros años han quedado atrás y Red Bull participa ahora en la Fórmula 1 con dos equipos. A finales de 2005, la empresa austriaca se hizo cargo del debilitado Minardi y cambió el nombre del equipo a Toro Rosso. Como se mencionó anteriormente, el italiano Liuzzi llegó al equipo y su compañero era el estadounidense Scott Speed.

Por supuesto, es un nombre maravilloso para una gran carrera en la Fórmula 1, pero ¿rápido? No, eso no fue Speed. En 2006 no anotó ningún punto y el estadounidense tampoco anotó en 2007. Causó poca impresión en la pista, pero fuera de ella fue diferente. Porque la relación entre el jefe del equipo Franz Tost y Speed ​​no era nada buena. Esto alcanzó un punto de ebullición durante el Gran Premio de Europa, cuando los dos tuvieron una acalorada discusión después de que Speed ​​​​se estrellara.

En la siguiente carrera, en Hungría, todo se acabó para Speed. La carrera del hombre de bello apellido duró sólo 28 Grandes Premios. ¿Su reemplazo? Un Sebastián Vettel.

El proyecto Bourdais

Cuando Sebastien Bourdais hizo su debut en la Fórmula 1 en 2008, el francés ya había acumulado un currículum impresionante. Sin embargo, Bourdais, como múltiple campeón de ChampCar, no pudo hacer ningún progreso en la categoría reina.

Fue completamente superado por su compañero de equipo más joven, Sebastian Vettel, y sólo logró 4 puntos en su primer año. En comparación, Vettel ganó su primer Gran Premio ese año con el mismo coche.

Aún así, a Bourdais se le permitió intentarlo un año más, esta vez con Sebastien Buemi como compañero de equipo. Una vez más, el francés se vio completamente superado por un compañero de equipo más joven y después del GP de Alemania, Red Bull ya había visto suficiente. Bourdais fue despedido y sustituido inmediatamente por un español de 19 años: Jaime Alguersuari. En ese momento, el debutante más joven de la historia de este deporte. Bourdais regresó a Estados Unidos poco después de su carrera en la Fórmula 1, donde logró éxitos en IndyCar, entre otros.

La fallida situación de Kvyat

Saltamos a tiempos más conocidos, porque en 2016 tendrá lugar quizás la sustitución más famosa de la historia de este deporte. El año comienza para Red Bull con el dúo formado por Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat, mientras que Max Verstappen y Carlos Sainz forman la alineación de Toro Rosso.

No parecía haber ningún problema para el ruso, porque en 2015 Kvyat dejó una excelente impresión, superando incluso a Ricciardo en el campeonato.

Sin embargo, el comienzo del año fue dramático para Kvyat. A pesar de su podio en China, el ruso destaca especialmente por su estilo de conducción salvaje y descontrolado. Esto se hizo evidente durante su carrera de casa en Sochi, cuando Kvyat dio dos vueltas a Vettel en dos curvas y nació el apodo de "el torpedo".

Le da a Red Bull la oportunidad perfecta para promover al mega talento de Toro Rosso, Max Verstappen, al equipo principal. Kvyat regresará al equipo donde ya condujo en 2014 y Verstappen hará su debut con Red Bull Racing durante el Gran Premio de España. Esa carrera resultó ser un cuento de hadas, porque Verstappen ganó inmediatamente la carrera y se convirtió en el ganador de un GP más joven de la historia.

Ni Gasly ni Albon, entra Checo al rescate

Después de que Daniel Ricciardo dejara Red Bull en 2018 para emprender una aventura en Renault, Red Bull tuvo que seguir adelante. Una vez más un talento de Toro Rosso ascendió al equipo principal. Esta vez Pierre Gasly fue el afortunado. El puesto de Gasly en Toro Rosso lo ocupó el debutante Alexander Albon.

Sin embargo, la aventura del francés en Red Bull no duró mucho. Gasly no pudo seguir el ritmo de Verstappen en absoluto e internamente, cada vez más gente comenzó a volverse contra el exigente Gasly. Helmut Marko estaba tan harto de ello después de 12 carreras que inmediatamente envió a Gasly de nuevo al equipo junior. ¿Su reemplazo? ¡Alejandro Albón!

El tailandés sólo había disputado 12 carreras en la categoría reina, pero a partir del GP de Bélgica pudo demostrar su valía con un equipo de primer nivel. Albon lo hizo con entusiasmo, porque en nueve carreras logró 11 puntos más que Gasly había logrado en 12 carreras. Por lo tanto, a Albon se le permitió permanecer como compañero de equipo de Verstappen hasta 2020.

Sin embargo, en el año interrumpido por el COVID-19, Albon logró causar mucha menos impresión. A pesar de que internamente le iba bien, Red Bull salió a buscar un compañero de equipo que, junto a Verstappen, desafiara a Mercedes en 2021.

El equipo encontró esto a nombre de Sergio Pérez. Albon fue degradado a piloto de pruebas, pero regresó a la parrilla en 2022. Como agradecimiento por los servicios prestados, Red Bull se aseguró de que Albon encontrara alojamiento en Williams a partir de ese año.

Nada para Nyck

El ejemplo más reciente de lo duro que puede ser Red Bull es, por supuesto, Nyck de Vries. Después de una impresionante incursión con Williams en Monza, la mitad del paddock de repente está persiguiendo al campeón de F2 de 2019. La elección finalmente recayó en un contrato con Red Bull y un asiento en AlphaTauri.

Sin embargo, desde el primer día, De Vries ha tenido dificultades con el mediocre AT04. Yuki Tsunoda puede manejarlo mejor y hace picadillo a su compañero holandés. Durante el fin de semana del GP de Austria, apenas la novena carrera del año, De Vries recibe una amonestación formal.

Tiene que rendir, de lo contrario Red Bull pensará en un sustituto. Esto no produjo la mejora de rendimiento deseada, porque De Vries terminó decimoséptimo tanto en Austria como en Gran Bretaña. En Red Bull ya han visto suficiente y por eso le muestran la puerta a De Vries. Su sustituto fue Daniel Ricciardo.