Alonso liidera la propuesta motor OLÍMPICA

Fernando Alonso lidera a las estrellas de la Fórmula 1 que se han sincerado sobre la posibilidad de que el automovilismo se convierta en una característica de los Juegos Olímpicos

Algunas de las mayores estrellas de la Fórmula 1 se han expresado sobre la posibilidad de que el automovilismo se convierta en una característica de los Juegos Olímpicos.

El legendario evento es el centro de atención del mundo deportivo en agosto, y la última edición se ha celebrado en París durante las vacaciones de verano de la Fórmula 1.

Tal vez sea inevitable que, durante un período sin acción en la pista, la idea de llevar el automovilismo a los Juegos Olímpicos haya cobrado gran importancia.

Figuras como Fernando Alonso, Oscar Piastri, Alex Albon, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg discutieron juntos la posibilidad de que la idea se hiciera realidad.

Relacionado: Russell confiesa su SUFRIMIENTO en Mercedes

Fernando Alonso

"Creo que representamos a nuestros países de alguna manera cada dos semanas. Este no es un deporte olímpico todavía, pero idealmente sería bueno tenerlo en el futuro para que los deportistas y los pilotos de carreras tengan la posibilidad, pero creo que es bastante improbable porque tenemos la máquina con nosotros", explicó.

"Incluso si intentas organizar una carrera de karts con exactamente los mismos karts, probablemente nunca será exactamente lo mismo. Así que, sí, es un deporte muy único", finalizó.

Oscar Piastri

"Quiero decir, más o menos lo mismo que dijo Fernando. Creo que, como el automovilismo es tan único en términos de coche, equipamiento y el equipo que te rodea, que proporciona un elemento tan crítico, es muy, muy difícil igualar eso al 100 por ciento, en cualquier campo de juego", mencionó.

"Creo que algo bueno de nuestro deporte es que, por supuesto, nos enorgullecemos de representar a nuestros países, pero también de que, en la mayoría de los casos, los mejores de los mejores, independientemente de su nacionalidad o de sus antecedentes, pueden llegar a la cima. Así que sí, creo que es una idea genial en teoría, pero no sé cómo se haría en la práctica", comentó.

Alex Albon

"Sí, yo diría lo mismo. No me importaría. Sin embargo, no creo que seamos nosotros los que practiquemos karts. Creo que hay chicos mucho más rápidos y más jóvenes que lo harían. Tal vez Fernando no. Creo que él todavía practica karts bastante, pero no creo que yo deba ser el kartista tailandés. Creo que hay otros más rápidos por ahí".

"Pero me encanta el concepto. Como han dicho estos chicos, realmente no se presta a un deporte olímpico. Pero tal vez sea como los Mazda MX-5 y todos los que conducen por ahí. Sería muy divertido, pero creo que sería demasiado divertido", sugirió.

Pierre Gasly

"Sí, lo mismo para los chicos. Recuerdo que, por ejemplo, en Bercy, se ve este vídeo de cuando los chicos compitieron y es bastante genial. Recuerdo que, cuando era niño, disfrutaba mucho viéndolo y me resultaba muy inspirador ver a Lewis... Recuerdo todos los grandes nombres de la época".

"Yo era un niño y me parecía muy genial. Probablemente no funcione en un formato tipo olímpico, pero tal vez una carrera única. Ni siquiera todos los años, pero de vez en cuando podría ser un evento divertido de organizar. Sí, probablemente sea eso.

Nico Hulkenberg

"Sí, creo que es bastante difícil implementar el automovilismo y las carreras en el sistema olímpico, porque también, obviamente, se necesita mucho espacio. Quiero decir, con el karting, menos. Pero si hablamos de coches reales, es complicado. No he pensado mucho en ello. Tal vez sí, tal vez no".