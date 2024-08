Aston Martin TRANQUILIZA a Alonso por la temporada

Mike Krack se mantiene firme sobre su postura de no resignarse a dejar ir la temporada.

A pesar del mal rendimiento y la singificativa perdida de competitividad respeto a los equipos rivales en la parrilla, Aston Martin busca mantenerse en la carrera por remontar posiciones.

Fernando Alonso ha sido muy vocal respecto a sus quejas sobre el AMR24 y el efecto de sus mejoras, que no se han traducido en puntos y pódios.

Actualmente marchan en quinto lugar de la parrilla, pero Krack se mantiene esperanzado y ha expresado algunas de las cosas que harán para mejorar la situación del equipo.

¿Qué dijo Mike Krack sobre la situación de Aston Martin?

"Sinceramente, todos esperábamos más. Sabíamos que teníamos cierta diferencia con los coches de delante y lo difícil que es reducirla. Aún no lo hemos conseguido y hasta que no lo consigamos, no podemos estar contentos", dijo en una entrevista a la web oficial de Aston Martin.

"Las actualizaciones que instalamos en Hungría están funcionando. No se trata sólo de hacer que el coche sea más rápido durante el resto de la temporada, sino también de saber que entendemos nuestra plataforma y sabemos cómo desarrollarla", explicó.

"Un periodista al que posiblemente le faltaba contexto me preguntó si seguíamos perdidos. Le respondí que perdidos implica que no sabes dónde estás, que no sabes qué hacer. Sabemos que las actualizaciones funcionan, así que no estamos perdidos", agregó.

"Si las actualizaciones no hubieran funcionado, entonces estaríamos perdidos, porque eso implicaría que no entendíamos muy bien nuestro coche", comentó.

"Estábamos preocupados porque nuestra actualización previa a Hungría no dio los resultados que esperábamos, pero como estas últimas actualizaciones sí funcionan, tengo la confianza de decir que vamos en la dirección correcta. Hemos adoptado un nuevo enfoque con el coche y ahora estamos progresando. Desde el punto de vista de la ingeniería, veo la luz", declaró.

"Confío en nuestra ingeniería, en nuestro desarrollo del rendimiento, en nuestro desarrollo aerodinámico. Estamos en el camino correcto y tendremos una mejor segunda mitad de temporada. Normalmente no soy tan atrevido con las declaraciones, pero sabemos lo que tenemos", ha apostillado.

"Algunas de nuestras actualizaciones anteriores no han ofrecido exactamente lo que esperábamos. Las tendencias han sido correctas, pero quizás las ganancias esperadas en algunas áreas no han sido tan grandes como se predijo, mientras que las pérdidas correspondientes en otras áreas han sido mayores de lo previsto".

"El efecto neto es una actualización que es menos efectiva de lo esperado. No es particularmente un caso de que las cosas salgan mal, sino una cuestión de grados", dijo sobre el desarrollo del AMR24.

"En el pasado, las actualizaciones tendían a funcionar de inmediato. Las decepciones eran poco frecuentes. Ahora, en particular con los pisos, porque ahora están tan cerca del suelo y son tan inestables, que no es seguro que los instales y funcionen de inmediato", mencionó.

"Lo vemos en todo el paddock: nosotros, Ferrari, RB, Red Bull, luchando por mejorar el rendimiento; otros equipos -McLaren, Mercedes- están dando grandes pasos. Realmente no es fácil entender lo que está pasando. Afortunadamente, sabemos que nuestras últimas actualizaciones funcionan como se espera", ha insistido.

"Puede ser frustrante cuando una actualización no funciona como se había planeado, pero nadie se rinde ante esa frustración y la naturaleza del trabajo no cambia. Es implacable. Nos propusimos realizar estas actualizaciones en la 13ª cita del campeonato (Hungría) y en Mónaco (octavo gran premio)", prosiguió.

"Los plazos de entrega en la F1 tal vez estén subestimados por el mundo exterior, pero ese fue un plazo increíblemente acelerado, pero que limitó el número de carreras en las que tendríamos que sufrir. Hay toda una cadena de personas, desde la oficina de diseño hasta el departamento de fabricación, pasando por los proveedores, el control de calidad y las pruebas, que han trabajado increíblemente duro para entregar las actualizaciones, incluido un nuevo piso, en tan solo unas semanas, es un tiempo récord para un piso", destacó.

"Estoy muy orgulloso de todos los miembros del equipo por su respuesta y por lo que han logrado en tan poco tiempo", sentació al finalizar.