La FUERTE acusación de Fernando Alonso a Aston

Fernando Alonso lanzó una dura acusación a Aston Martin por los resultados conseguidos en la pasada temporada.

En declaraciones recogidas por GPBlog, el corredor asturiano habló de la decepción de no haber conseguido una victoria en 2023: "Cuando empezaron a tener algún problema, ya no estábamos allí. Así que es un poco culpa nuestra no haber sido capaces de mantener ese ritmo.

"Creo que el año pasado fuimos los mejores del resto, pero Red Bull fue, quiero decir, imbatible. Nunca tuvieron una mala parada en boxes, nunca tuvieron un accidente, nunca tuvieron una mala clasificación, nunca tuvieron ningún problema. Y nosotros fuimos terceros o segundos todo el tiempo.

"En todas las fotos de mis podios del año pasado, aparecen Checo y Max conmigo o primero segundo o primero y tercero, y yo estaba en medio. Las cosas cambiaron un poco y no estuvimos allí para aprovechar la oportunidad.

"El año pasado dijimos muchas veces que teníamos que mantener el ritmo. Tenemos que estar siempre a la caza de ellos, y cuando tengan alguna grieta, estaremos ahí para aprovechar la oportunidad", lamentó.

¿Cuántos podios obtuvo Fernando Alonso en 2023?

Fernando Alonso consiguió ocho podios con Aston Martin en el pasado Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2023. Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería.

Estos le representaron 206 puntos, mismos que le dieron la cuarta posición en el Mundial de Pilotos, solamente por detrás de Lewis Hamilton, Sergio Pérez y, por supuesto, Max Verstappen. También, fueron el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Finalmente, el equipo se ubicó quinto en el Campeonato de Constructores tras un cierre de año que tuvo muchos altibajos y no pudieron finalizar en la posición que esperaban al inicio de la campaña, cuando se pusieron a la altura de Red Bull Racing.