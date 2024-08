Prensa de Holanda CUESTIONA la decisión de Red Bull con Checo

Prensa de Países Bajos cuestionó la decisión de Red Bull con el futuro de Sergio Pérez en el equipo.

Giedo van der Garde dijo en el podcast DRS que no puede explicar por qué el piloto mexicano tiene la oportunidad de volver a sentarse junto a Max Verstappen: "Sí, todavía lo encuentro increíble. Realmente creo que es una elección que no es propia de Red Bull.

"Red Bull nunca le da a alguien la oportunidad durante tanto tiempo si no rinde. Se desempeña de manera realmente espectacular después de las primeras cuatro carreras. Tampoco mejora mucho. Si empiezas segundo en Spa-Francorchamps y luego terminas octavo... La velocidad en la carrera fue simplemente mala.

"Es simplemente conjunto, lo eligen juntos. Helmut Marko tiene algo que decir, Christian Horner tiene algo que decir y el equipo también. Todavía no lo entiendo. Horner siempre está de la mano Probablemente tenga más voz en el equipo que Helmut".

"Creo que es una elección muy extraña. Siempre había puesto a alguien más. Simplemente estás luchando por un campeonato de constructores. Es muy diferente. Puedes usar un perro joven como Liam Lawson, pero él quiere demostrar su valía y ver si puede acercarse a Max Verstappen y tal vez superarlo.

"O pones a alguien a su lado que conoce bien el equipo y es un buen segundo piloto y no choca demasiado. Entonces automáticamente terminas con Ricciardo. Tiene buen contacto con Max y buen contacto con Red Bull.

"Se puede ver que Pérez está pasando por un momento muy difícil mentalmente. Está bajo mucha presión. Comete error tras error y no puede acelerar en absoluto. Cada vez que le echa la culpa. El auto puede no ser el mejor, pero no puede ser tan malo.

El lunes estaba prevista en Milton Keynes una reunión importante con Christian Horner y Helmut Marko, entre otros. Tema de discusión: el futuro de Pérez. Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo y Liam Lawson han sido mencionados frecuentemente en las últimas semanas para ocupar su lugar junto a Max Verstappen.

Después del nuevamente decepcionante Gran Premio de Bélgica, parecía aún más probable que la conversación en Inglaterra se convirtiera en una decepción para el conductor experimentado se agota. Sin embargo, logró evitar ser despedido.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts