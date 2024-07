Por este DEFECTO Red Bull no reemplazó a Checo

Se ha dado a conocer que un defecto de otro piloto fue uno de los factores por los cuales Red Bull no reemplazó a Sergio Pérez en este mercado de verano.

Según el ex piloto de Fórmula 1 Christijan Albers en el Podcast de Fórmula 1 de Telegraaf, Yuki Tsunoda se perdió el ascenso al equipo principal por este factor:

"El que merece el ascenso a Red Bull es Tsunoda, pero no lo será porque piensan que no se puede controlar y grita y todo eso", entiende Albers.

Van Haren ha escuchado lo mismo, aunque esto fue extraoficialmente en una conversación con Horner: "Es su actitud en el equipo, lo dijo una vez y eso fue extraoficialmente.

"Se rumorea incluso que si Honda no estuviera vinculado a Red Bull, Tsunoda no habría estado allí en absoluto". A partir de 2026, Honda se unirá a Aston Martin como proveedor de motores. Por lo tanto, no se descarta que Yuki pueda eventualmente pasar al equipo de Silverstone.

Tsunoda se convirtió oficialmente en parte del programa de entrenamiento de Red Bull en 2019, al igual que Honda también se unió al equipo superior. El debut de 'Yuki the Rookie' con el equipo hermano AlphaTauri siguió en 2021.

En los primeros años, el carácter irascible era el factor predominante, aunque parecía estar presente la pura velocidad. El exjefe del equipo AlphaTauri, Franz Tost, hizo arreglos para que el japonés se mudara a Faenza, cerca de la fábrica del equipo.

El joven corredor también ha trabajado en la ferocidad a través de la radio de a bordo y, poco a poco, el joven conductor se fue refinando.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.