Checo EXPLOTA ante cuestionamientos de Red Bull

Checo Pérez ha dejado claro que ya no responderá preguntas sobre su futuro en Red Bull con una rápida respuesta en el Gran Premio de Bélgica.

El mexicano ha estado bajo presión para mejorar sus actuaciones después de una reciente racha de malos resultados, incluidas dos caídas consecutivas en la Q1 en Silverstone y Hungría. La presión ha aumentado a medida que los rivales de Red Bull, McLaren, se han acercado en el campeonato de constructores, y el jefe del equipo, Christian Horner, instó a Pérez a mejorar sus actuaciones.

Horner reveló que había sentado a su conductor en su cocina, donde había organizado charlas de crisis para llegar al meollo de sus problemas.

Sergio Pérez ha estado involucrado en varios accidentes esta temporada

¿Estará Sergio Pérez en Red Bull después de las vacaciones de verano?

¿Sobrevivirá Checo Pérez a las vacaciones de verano?

Sin embargo, Pérez rectificó sus recientes errores de clasificación al llegar a la Q3 en el Gran Premio de Bélgica y comenzó segundo en la parrilla.

A pesar de esto, perdió el segundo lugar en la primera vuelta de la carrera frente a Lewis Hamilton, y cayó aún más en la parrilla durante la carrera.

Pérez terminó el GP de Bélgica en P8, y detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, quien comenzó la carrera en P11 después de una penalización de motor.

Sergio Pérez lo hará Ya no habla de su 'futuro' con Red Bull

Cuando le preguntaron después de la carrera si confiaba en que permanecería con Red Bull después de las vacaciones de verano, Pérez dio una respuesta breve.

“Correcto”, dijo.

Después de una continua investigación, Pérez reveló que quería poner fin a las preguntas sobre su futuro en Red Bull.

“Lo he dicho antes. Ayer hice una buena clasificación, un buen día. No cambia nada. Creo que tenemos muchas cosas que hacer en el equipo, muchas cosas en las que tenemos que concentrarnos y no podemos desperdiciar energía con toda esta especulación que nos rodea", agregó.

“Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, así que para que quede claro para todos, no hablaré más. No responderé más preguntas sobre el futuro”, finalizó.