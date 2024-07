Piastri confiesa su INUSUAL rutina con Norris

Oscar Piastri revela un proceso inusual de rutina para sobrellevar la relación con Lando Norris e involucra un McDonald's.

La estrella de McLaren, reveló que se sorprendió por el tiempo que tardó Norris en devolverle su posición de líder en el Gran Premio de Hungría, pero admitió que métodos inusuales le han ayudado a mantener su relación con el británico.

Piastri arrasó con la victoria el fin de semana pasado, consiguiendo su primera victoria en un gran premio y ayudando a su equipo McLaren a mantenerse en la contienda por el título del campeonato de constructores.

Sin embargo, esto no estuvo exento de drama, ya que McLaren optó por hacer un corte más bajo que Piastri con Norris en la segunda ronda de paradas en boxes para proteger el doblete del equipo, lo que hizo que Norris ascendiera al primer puesto.

Norris finalmente le devolvió a su compañero de equipo su posición ganadora a dos vueltas del final de la carrera, pero no antes de múltiples llamadas emocionales por radio de sus ingenieros, que parecían estar cada vez más desesperados a medida que pasaban las vueltas.

Relacionado: Todo lo que debes saber del GP de Bélgica

¿Cuál es la rutina de Piastri y Norris para llevarse bien?

Mientras tanto, Piastri estaba sentado en la segunda posición preguntándose si su equipo acababa de entregarle una victoria a su compañero de equipo, pero finalmente el australiano regresó a la cabeza y ganó su primera carrera de Fórmula 1.

Se ha hablado mucho sobre la estrategia de McLaren y sobre si fue correcto poner a Norris en una situación en la que lideraba una carrera con seis segundos de ventaja y aun así tenía que ceder, pero el equipo ha insistido en que fue la decisión correcta.

Ahora, Piastri ha estado hablando antes del GP de Bélgica sobre si hubiera preferido una victoria que no estuviera tan empañada por la controversia.

"Quiero decir, en un mundo ideal, tal vez", dijo a los medios antes del fin de semana.

"Pero, sabes, creo que, en mi caso, me lo merecía. Y, ya sabes, la última parada en boxes se hizo así, porque estábamos en un doblete de equipo y teníamos plena confianza en que íbamos a revertir esa situación", agregó.

"Así que, en mi caso, me lo merezco, no siento que me lo hayan dado ni nada parecido. No quiero decir que no haya cosas que pueda hacer mejor, pero me puse en una buena posición al principio de la carrera. Y si realmente estuviéramos compitiendo en ese momento, no habríamos parado en boxes como lo hicimos", declaró

"Realmente no hemos hablado mucho sobre la carrera. Hemos compartido McDonald's y hemos jugado al Monopoly. Así que seguimos en buenos términos, en los mismos términos. Así que estamos todos bien. Creo que todavía hay mucho respeto entre nosotros. Y sí, sabemos que es algo que va en ambos sentidos", prosiguió.

"Creo que no me sorprendió [lo de la radio del equipo de Norris] porque es un piloto de carreras que gana una carrera de F1", añadió Piastri.

"Es totalmente natural querer hacer eso y darse todas las oportunidades. Tal vez duró un poco más de lo que esperaba, pero creo que eso también es algo que debemos discutir como equipo, si habría habido más oportunidades de competir entre nosotros si las cosas se hubieran hecho un poco diferente", mencionó.

"Discutimos muchas cosas como equipo, pero no se puede planificar cada escenario. Este, sin duda, tenía algunos matices. Eso significaba que estábamos en una especie de posición sin precedentes antes de la carrera, así que no me sorprende en absoluto que quisiera mantener el liderazgo de la carrera", finalizó.