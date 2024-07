Alonso ROMPE EL SILENCIO sobre la desobediencia de Stroll

Fernando Alonso rompió el silencio sobre la desobediencia de Lance Stroll en el pasado Gran Premio de Hungría.

En declaraciones recogidas por PitDebrief.com , el corredor español habló sobre el incómodo momento con su compañero de equipo: "No me importaba demasiado. Fue un punto para el equipo. No importa qué coche tome ese punto. Y creo que lo estuvo intentando hasta la última esquina. Creo que fue lo correcto.

"La victoria en la carrera es diferente a P10, P11, pero sí, si ese fuera el acuerdo, sigue, pero podría ser frustrante. La estrategia no fue óptima. Muy fácil de decir después de la carrera. El equipo sintió que era bueno.

"Un poco sorprendido cuando nos detuvimos en la séptima vuelta porque hablamos esta mañana, nuestro coche es duro con los neumáticos normalmente, así que si te detienes en la séptima vuelta hay 63 vueltas que hacer con una media, una dura, así que fue un desafío desde ese momento.

"No teníamos el ritmo y la estrategia no ayudó. Hablamos esta mañana, tenemos que incluso un poco de las temporadas. Si no, hay un precio alto que pagar si haces un agutión muy largo con un juego de neumáticos. Me llamaron para boxear en la séptima vuelta o en la octava, sabía que la carrera había terminado", comentó.

Relacionado: La ABSURDA excusa de Aston con los problemas de Alonso

¿Qué pasó con Lance Stroll y Fernando Alonso en el GP de Hungría?

Lance Stroll decidió desobedecer las indicaciones de Aston Martin en el Gran Premio de Hungría y terminó afectando a Fernando Alonso

En un hecho fuera de precedentes esta temporada, Lance Stroll decidió ignorar los acuerdos y las instrucciones, poniendo en riesgo la confianza de Alonso.

El Gran Premio de Hungría se distinguió por una carrera en la que los equipos se metieron mucho en las indicaciones de los equipos a los pilotos.

Así como McLaren determinó el resultado de la carrera gracias a la orden de pedir que Lando Norris entregara la primera posición a Oscar Piastri.

También, Aston Martin solicitó a Lance Stroll que dejara pasar a Fernando Alonso para que entrara en la zona de puntos de la carrera.