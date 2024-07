Acusan CONSPIRACIÓN contra Alonso

Han acusado de una conspiración contra Fernando Alonso en uno de sus ex equipos dentro de la Fórmula 1.

En palabras publicadas por PlanetF1.com, Esteban Ocon, ex compañero del bicampeón del mundo, habló sobre el paso del español en Alpine: "Quiero decir que hay muchas cosas en las que no evolucionamos como deberían haber sido.

"Creo que por mi parte, por el lado de Fernando, por el lado de Pierre, dijimos muchas cosas sobre el desarrollo del coche y, desafortunadamente, en algún momento faltó un bucle en el que estábamos dando retroalimentación, realmente no teníamos la retroalimentación de vuelta a nosotros y la confirmación.

“A veces no nos han escuchado como debería haber sido, diría yo. Estamos arrastrando algunos problemas que todavía teníamos hace un par de años. Hemos mejorado muchas otras cosas, pero no puedes estar esperando años y años para poder solucionar algunos problemas. Y eso es lo que pasó, el círculo no volvió.

“Los problemas no se han solucionado como deberían, lo cual es frustrante. Es frustrante para todos, porque obviamente no tenemos un coche que rinda como se supone que debemos hacerlo. Así es como tenemos que vivir”, señaló.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores F1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2024?

Mercedes ha confirmado que está de vuelta y Lewis Hamilton ha vuelto a ganar para apretar más el campeonato de constructores.

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde Hamilton obtuvo la primera victoria para Mercedes desde 2021 y convirtió a Mercedes en el segundo equipo cuyos dos pilotos han ganado esta temporada.

De igual manera, McLaren logró posicionar a Lando Norris y Osacar Piastri en posiciones importantes para seguir en esa suma constante de puntos que les tiene como el equipo más constante de la parrilla.

Del lado de Ferrari, sólo Carlos Sainz pudo dar la cara por el equipo ya que Charles Leclerc ha seguido decepcionando a la Scuderia en resultados.

En esta ocasión no hubo cambios en la tabla de posiciones. Sin embargo, McLaren ya está peligrosamente cerca de Ferrari por el segundo lugar.

1- Red Bull - 373 pts

2. Ferrari - 302 pts

3. McLaren - 295 pts

4. Mercedes - 221 pts

5. Aston Martin - 68 pts

6. Visa Cash App RB - 31 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 9 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts