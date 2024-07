¡Ponen a Russell FUERA de Mercedes!

Han dado a conocer un rumor que pone a George Russell fuera de Mercedes en la Fórmula 1.

En Viaplay, el experto Allard Kalff afirmó durante la retransmisión de los primeros entrenamientos libres en Hungría que el nombre de Russell también se puede añadir a la larga lista de pilotos en los que Sauber y Audi están interesados.

"Cuando escuchas pasar todos los nombres, y sí se habla de Liam Lawson, pero también quieren a Carlos Sainz. El último en la lista de personas que aparentemente está en la lista es George Russell.

"He estado diciendo durante unos seis meses: dado que ellos [en Mercedes] están trabajando con Antonelli y realmente quieren a Max Verstappen en segundo plano, entonces tampoco me sentiría muy bien como Russell. Entonces no entiendes el sintiendo que quieren construir un equipo a tu alrededor en los próximos años.

"Entonces también pienso: ¿deberían decir: 'solo quiero un ganador de Gran Premio en ese auto'? ¿Por qué Alonso fue a Aston Martin? Cuando Vettel se retiró, querían poner un ganador de carrera en ese auto. Ese también podría ser el caso de Audi", señaló.

El mercado de conductores ha comenzado temprano este año, pero aún quedan bastantes plazas por distribuir antes de 2025. Por ejemplo, Kick Sauber, que colaborará con Audi a partir de 2026, busca otro piloto además de Nico Hülkenberg.

Russell ya ha ganado en Fórmula 1 esta temporada y, por tanto, cumple con ese requisito.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores F1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2024?

Mercedes ha confirmado que está de vuelta y Lewis Hamilton ha vuelto a ganar para apretar más el campeonato de constructores.

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde Hamilton obtuvo la primera victoria para Mercedes desde 2021 y convirtió a Mercedes en el segundo equipo cuyos dos pilotos han ganado esta temporada.

De igual manera, McLaren logró posicionar a Lando Norris y Osacar Piastri en posiciones importantes para seguir en esa suma constante de puntos que les tiene como el equipo más constante de la parrilla.

Del lado de Ferrari, sólo Carlos Sainz pudo dar la cara por el equipo ya que Charles Leclerc ha seguido decepcionando a la Scuderia en resultados.

En esta ocasión no hubo cambios en la tabla de posiciones. Sin embargo, McLaren ya está peligrosamente cerca de Ferrari por el segundo lugar.

1- Red Bull - 373 pts

2. Ferrari - 302 pts

3. McLaren - 295 pts

4. Mercedes - 221 pts

5. Aston Martin - 68 pts

6. Visa Cash App RB - 31 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 9 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts