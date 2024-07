Sainz señala al culpable del retraso en su futuro

Carlos Sainz señaló al verdadero culpable del retraso en la decisión sobre su futuro dentro de la Fórmula 1.

El corredor español respondió así en conferencia de prensa a la pregunta sobre sus próximos pasos en la categoría: “He estado ocupado viendo la Eurocopa. Soy consciente de ello, pero al mismo tiempo, no creo que vaya a cambiar porque todo depende del timing en el que elija.

"No estoy cambiando el futuro de nadie, probablemente todos los equipos tengan sus prioridades. Este rol me ha enseñado más la parte egoísta de mirar por mí y cuidarme a mí mismo antes de tomar una decisión. No tengo que apresurarme.

“No entiendo por qué el mercado se mueve tan temprano este año, por qué todos tienen tanta prisa y no se esperaron a verano o septiembre. Los equipos han sido pacientes conmigo. Estoy cerca de una decisión”, comentó.

La decisión del corredor nacido en Madrid será fundamental para definir el futuro de otros corredores. Sea cual sea el nuevo equipo del número 55, eso provocará un efecto dominó que podría beneficiar o perjudicar a otros.

De hecho, algunos pilotos como Guanyu Zhou han salido a criticar el lento manejo que ha tenido Sainz con la situación. Quedará por ver si el español decide esperar hasta las vacaciones de verano.

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1. Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll. Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así.

El nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi. Los reportes de las últimas semanas indicaban que el español podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon. De hecho, se decía que el anuncio ya estaba listo y era inminente.

Todo se detuvo, provocando rumores de que el culpable habría sido Alpine y Flavio Briatore. Las cosas siguen en el aire, será Alpine, Audi o Williams y parece que finalmente podríamos tener una decisión en las próximas semanas.