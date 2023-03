Fernando Alonso marcó la vuelta más rápida de la FP3 para el Gran Premio de Bahréin y superó a Max Verstappen por 0.005 segundos.

El asturiano marcó su vuelta en 1:32.340 y se puso en lo más alto del tablero de tiempos.

Verstappen se quedó segundo a 5 milésimas del tiempo del español. Sergio Pérez terminó por detrás de su compañero de equipo y a 0.106 segundos de distancia del español de Aston Martin.

Carlos Sainz confirmó los problemas de Ferrari y quedó 8° a 0.605 segundos. Lewis Hamilton y Charles Leclerc completaron el Top 5.

