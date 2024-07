Revelan la DIFERENCIA en Red Bull entre Checo y Verstappen

Checo Pérez podría perder su asiento en Red Bull Racing durante las vacaciones de verano.

El mexicano lleva un tiempo teniendo un rendimiento inferior y no se acerca al rendimiento de Max Verstappen. Sin embargo, el ingeniero jefe Paul Monaghan defiende al conductor de 34 años.

Sergio Pérez está bajo mucha presión. El piloto de Red Bull Racing sólo ha sumado quince puntos en las últimas seis carreras y ha caído al sexto lugar en el campeonato mundial.

Su compañero de equipo Max Verstappen anotó 119 puntos en las mismas seis carreras. El holandés lidera la clasificación y lidera a Red Bull Racing en el campeonato de constructores.

A pesar de que Pérez firmó una extensión de contrato por dos años el mes pasado, su futuro con la superpotencia austriaca parece estar en duda.

Relacionado: ¡Piloto prepara ANUNCIO OFICIAL de su nuevo equipo!

¿Qué puede pasar con el futuro de Checo?

El piloto tapatío tiene una cláusula de rendimiento en su contrato, que permite a Red Bull Racing desprenderse de él temprano si tiene un desempeño inferior. Se informa que no debería estar a más de cien puntos de Verstappen después del Gran Premio de Bélgica de la próxima semana. Actualmente hay 137.

Sin embargo, el ingeniero jefe de Red Bull Racing, Paul Monaghan, defiende a Pérez. Según el británico, Verstappen solo logra una pequeña ganancia durante una vuelta en comparación con Pérez, lo que, considerando todo, es una diferencia significativa.

"No quiero hablar negativamente de Sergio y me arrancaría la cabeza de un mordisco si estuviera aquí, pero en general, diría que Max es un poco más rápido que Sergio", dijo Monaghan en el podcast Beyond The Grid.

"Para mí no es una afirmación controvertida, aunque a Sergio puede que no le guste de mi parte. En promedio, medio segundo está detrás de Verstappen", agregó.

"Digamos que la mayoría de los circuitos tienen veinte curvas, para que los cálculos sean fáciles. Eso debería verse como un aumento por curva, la diferencia por curva es quizás media décima para Max en una curva. Eso suena como nada, ¿verdad? Pero en conjunto, se suma en una vuelta", finalizó.