Realizan gran revelación sobre el FUTURO de Aston Martin

Lance Stroll avisa del futuro de Aston Martin a partir de 2026 será una gran oportunidad para él y para Fernando Alonso.

Stroll, hijo del dueño de Aston Martin y actual compañero de Alonso en la escudería británica, ha detallado algunos de los grandes avances que ha tenido en su desarrollo el equipo en los últimos años y lo que les espera pronto por mejorar.

A pesar de que esta temporada no han podido tener los resultados deseados y se han estancado en la parte media de la parrilla, eso no significa que no se esté mejorando o haciendo todo para poner a punto el plan a largo plazo del equipo.

Aston martin actualmente se encunetra haciendo muchos movimientos de personal, y el más importante de ellos podría ser la llegada de Adrian Newey al equipo con base en Silverstone para trabajar con Fernando Alonso.

¿Qué dijo Lance Stroll sobre la importante labor dentro de Aston Martin?

"Mi padre está poniendo su corazón, su pasión y su ambición en el proyecto. Tiene la visión y la pasión. Está dando a todos en Silverstone todas las herramientas para traer algo especial a la pista de carreras", declaró.

"2026 es una gran oportunidad para todos los equipos, un reglamento completamente nuevo", agregó.

"Un cambio de reglamento siempre es una oportunidad emocionante para que los equipos intenten idear algo especial", finaliza Stroll sobre lo que vendrá a partir de ese año ahora de la mando de Honda en los motores.

