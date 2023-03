Nazario Assad De León

Viernes 3 Marzo 2023 13:21

Nyck de Vries ha comenzado su primer fin de semana en la categoría reina como piloto de Fórmula 1 a tiempo completo. El neerlandés está satisfecho tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, pero también sabe que AlphaTauri no será muy competitivo. El circuito no parece encajar en el AT04.

Yuki Tsunoda y De Vries terminaron decimotercero y decimosexto, respectivamente, en la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Bahrein.

Los pilotos de AlphaTauri cayeron a los lugares dieciocho y diecinueve durante la práctica vespertina, más de un segundo y medio por detrás de Fernando Alonso, quien terminó el viernes como el más rápido con su Aston Martin.

Aléjese de la prueba

"Fuimos al fin de semana de carrera con el beneficio de haber recopilado datos de la prueba de tres días de la semana pasada", explicó el ingeniero jefe Jonathan Eddolls.

"Así que los ingenieros han estado muy ocupados analizando todo esto y armándolo para encontrar una buena configuración para esta semana. Hace mucho más calor durante la primera sesión del día en comparación con la segunda sesión, por lo que cualquier problema con el equilibrio parece más grande de lo que parece son, así que en la FP1 tuvimos que lidiar con un poco de todo."

"Los pilotos aún no tenían el equilibrio perfecto en la FP2, pero no estaba lejos de nuestro objetivo. De todos modos, los tiempos por vuelta no fueron competitivos, por lo que tenemos una cantidad significativa de trabajo por delante para comprender por qué parece que hemos dado un paso atrás en las pruebas de invierno".

Mejor imagen después de algunos fines de semana

"En general, estoy contento con el trabajo y el progreso que hemos logrado", dijo De Vries. "Las condiciones de la FP1 a la FP2 fueron bastante diferentes, pero trabajamos bien juntos como equipo. Estábamos un poco atrasados, pero estoy convencido de que si trabajamos bien juntos y seguimos mejorando en las áreas donde creemos que necesitamos rendimiento, podemos dar un paso adelante."

"Es difícil hacer grandes cambios en un fin de semana, pero somos conscientes de nuestras debilidades frente a nuestros competidores. Puede que este circuito no se adapte a las características de nuestro coche, pero aún es pronto. Después de unos fines de semana Tendré una mejor imagen".