La estrella de Ferrari muestra sus EXCELSAS habilidades en Goodwood

Uno de los máximos talentos de Ferrari ha demostrado sus habilidades al volante de un coche icónico en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Una gran cantidad de pilotos de Fórmula 1 del pasado y del presente asistirán a la celebración anual del deporte del motor en West Sussex este fin de semana.

Red Bull está celebrando su 20 aniversario en la F1 y ha traído al evento al actual campeón mundial Max Verstappen, para el deleite de los fanáticos.

El viernes, el equipo estaba emocionado de revelar su RB17 Hypercar, el proyecto final del jefe de diseño saliente, Adrian Newey.

Mientras tanto, McLaren aprovecha la oportunidad para rendir homenaje a su piloto tres veces ganador del campeonato, Ayrton Senna, que perdió trágicamente la vida hace 30 años, con el sobrino del brasileño al volante del coche que le dio el primero de los títulos a su tío.

Miles de personas asisten al Festival de la Velocidad de Goodwood cada año Oliver Bearman firmó recientemente un acuerdo con Haas.

¿Cuáles son las aspiraciones de Oliver Bearman?

El famoso evento también brinda a los fanáticos la oportunidad de ver en acción a la próxima generación de estrellas del deporte, incluido Oliver Bearman.

El piloto británico apareció en escena a principios de esta temporada, reemplazando a Carlos Sainz en recuperación en el Gran Premio de Arabia Saudita.

La estrella de la Academia Ferrari tuvo una actuación excepcional, terminando en séptima posición por delante de jugadores como Lando Norris y el siete veces campeón Lewis Hamilton.

En Goodwood, el joven de 19 años dio a la multitud una muestra de su talento mientras conducía el Ferrari SF71, conducido por Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, para la infame Hill Climb.

Hablando en la transmisión en vivo de Goodwood, admitió que era "especial" entrar en la cabina del legendario auto.

"Ese fue un momento bastante especial, uno de los coches más bellos de la historia de Ferrari", dijo.

Ollie Bearman debutó en la F1 en Arabia Saudita como sustituto de Carlos Sainz

"Uno muy exitoso también, así que sabes que todo es parte de la diversión de estar aquí y estoy muy emocionado".

"He hecho muchos entrenamientos libres con Haas y ahora, por supuesto, estoy aquí, así que he dado muchas vueltas en un coche de F1.

"Esta es probablemente la vuelta más divertida que he tenido: mucho patinaje de ruedas y mucho humo de neumáticos, pero no, me ha encantado y ha sido fantástico", añadió.

Luego de que el entrevistador bromeara que esta podría ser su última aparición en el festival sin ser interrumpido, la joven estrella reveló que ya se estaba convirtiendo en un desafío.

Bearman admitió: “Ya es bastante difícil, tengo que correr y mantener la cabeza gacha, pero no, es genial, puedo ver a mucha gente apoyándome.

"Habiendo anunciado mi contrato en Silverstone y viniendo aquí como piloto británico, es increíble sentir el apoyo de los aficionados y también la pasión", finalizó.