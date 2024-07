La idea más RIDÍCULA para remplazar a Checo

Han dado a conocer una alternativa para reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull, pero que puede parecer hasta ridícula.

Van der Garde, ex piloto neerlandés, habló sobre el panorama del mexicano en su propio podcast DRS: The Race Show y dijo lo siguiente: "Pérez puede ir como los bomberos, pero comienza a dudar de sí mismo cuando las cosas no salen a su manera durante un tiempo.

"Ahora es muy malo. Desde que firmó, ha sido absolutamente m**rda, si sigue sin rendir, solo hay una opción simple. No deberían conseguir a Ricciardo, porque todavía está actuando peor que Yuki Tsunoda.

"Debería terminar su año y hacer otra cosa. Yo diría que deberían poner a Liam Lawson. Es un novato, un chico que es rápido, todavía puede aprender mucho de Max, nadie espera mucho de él.

"Es una ventaja que pudo hacer la prueba esta semana, porque entonces pueden ver inmediatamente lo rápido que es. Hicieron lo mismo con Ricciardo el año pasado y unas semanas más tarde estaba en el coche de Nyck de Vries. Si Pérez no sigue actuando, tienen que hacerlo", aseguró.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Gran Bretaña confirmó el gran problema en el que se encuentra Checo Pérez en el campeonato de pilotos.

La dramática forma en la que se definió la carrera en Spierlberg dejó aún más cerrado el campeonato y generó que dos pilotos se acercaran aún más al piloto mexicano de Red Bull.

Checo terminó décimo séptimo en la carrera que ganó Lewis Hamilton tras el superando a Lando Norris y Max Verstappen para demostrar el verdadero avance de Mercedes en la temporada.

El piloto mexicano de Red Bull sigue en un bache de resultados que han emparejado tanto el campeonato de pilotos como el de constructores y esta ocasión no fue la excepción. Afortunadamente para Checo, George Russell tuvo que retirar su auto y no sumó.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en quinto lugar de la carrera y con la vuelta rápida mientras Fernando Alonso acabó dentro de la zona de puntos al terminar en el octavo lugar.

1- Max Verstappen - 255 pts

2. Lando Norris - 171 pts

3. Charles Leclerc - 150 pts

4. Carlos Sainz - 146 pts

5. Oscar Piastri - 124 pts

6. Checo Pérez - 118 pts

7. George Russell - 111 pts

8. Lewis Hamilton - 110 pts

9. Fernando Alonso - 45 pts

10. Lance Stroll - 23 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 20 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 3 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts