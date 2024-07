Ofrecen futuro HUMILLANTE para Sainz en Ferrari

Han ofrecido una humillante opción para Carlos Sainz dentro de Ferrari tras la temporada 2024 de la Fórmula 1.

David Coulthard, ex piloto, habló sobre la situación del corredor madrileño en el podcast Beyond The Grid: "Williams dijo que lo querían, Audi obviamente lo querría junto a Nico Hülkenberg.

"Pero lo que en realidad Carlos Sainz debería hacer es decirle a Ferrari: 'Ok, seré tu piloto de reserva durante los próximos dos años', porque puedes imaginar que Lewis Hamilton no hará un tercer año en Ferrari.

"Sainz tendría dos años libres para mantenerse en forma, tomarse un pequeño descanso mental de la F1 y luego, a los 32 años, podría volver con un coche desarrollado junto con Lewis y Charles y recuperar el control.

"Podría ganar el título. ¿Podrá ganar un título con Alpine en los próximos tres años? ¿Podrá ganarlo en Williams en los próximos tres años? ¿Podrá hacer eso con Audi en los próximos tres años? Ustedes dirían que no", comentó.

Conforme se acerca el parón de verano en la F1, el número 55 sigue sin poder definir su futuro, a pesar de que varios pilotos se muestran desesperados porque la decisión de Carlos será muy importante para otros y que también será determinante en sus próximos pasos.

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1. Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll. Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así.

El nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi. Los reportes de las últimas semanas indicaban que el español podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon. De hecho, se decía que el anuncio ya estaba listo y era inminente.

Todo se detuvo, provocando rumores de que el culpable habría sido Alpine y Flavio Briatore. Las cosas siguen en el aire, será Alpine, Audi o Williams y parece que finalmente podríamos tener una decisión en las próximas semanas.