ÚLTIMA HORA: Importante anuncio de la FIA sobre la F1 2025

La FIA y la Fórmula 1 han desvelado el calendario sprint para la temporada 2025 y seis de las carreras acortadas volverán a estar programadas para la próxima temporada, tres de las cuales se celebrarán antes de las vacaciones de verano y las tres restantes después.

El próximo año, la primera carrera de velocidad del año se llevará a cabo en China, después de lo cual se ubicará el Autódromo Internacional de Miami, la segunda sede de la carrera que se disputa a lo largo de, aproximadamente, cien kilómetros.

El Gran Premio de Bélgica está previsto para julio y allí también se disputará una carrera sprint. Y las últimas tres carreras sprint se disputarán en Austin, São Paulo y Qatar. En comparación con las localizaciones de esta temporada, la carrera sprint en el Red Bull Ring desaparecerá y regresará Spa-Francorchamps.

🚨2025 FIA Formula 1 Sprint Calendar 🚨



6 events: China - Miami - Belgium - United States - Brazil - Qatar. The Sprint calendar is set for 2025! @F1 #FIA pic.twitter.com/CR1TFleUTF